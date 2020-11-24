Генпрокурора Ирину Венедиктову обвинили в работе на Россию: журналисты запустили флешмоб

Представители средств массовой создали сайт под названием Венедиктова.RU, на котором публикуют материалы, якобы связанные с её преступной деятельностью. Журналисты обвиняют ее в систематической коррупции, а также в связях с пророссийским политиком Андреем Портновым, который является близким соратником Януковича.

Кроме того, представители одного всеукраинского Telegram-канала утверждают, что на данный момент готовится создание парламентской комиссии для расследования опубликованной на сайте информации. На время проведения расследования Генеральный прокурор будет отстранена от выполнения служебных обязанностей. Ближайшее окружение Владимира Зеленского пока никак не комментирует данный скандал и ожидают официального заявления Офиса Президента.





Ранее "Комментарии" писали о том, что как сообщают казахстанские СМИ, украинская делегация под председательством Министра инфраструктуры страны Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского серьезно опозорилась. Причина – украинских чиновников поймали на обмане.





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