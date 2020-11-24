kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

19327.58

ETH/USD

601.94

LTC/USD

89.71

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Генпрокурора Ирину Венедиктову обвинили в работе на Россию: журналисты запустили флешмоб
commentss НОВОСТИ Все новости

Генпрокурора Ирину Венедиктову обвинили в работе на Россию: журналисты запустили флешмоб

Есть информация о создании парламентской комиссии для расследования опубликованной на сайте информации

сегодня, 16:58
Автор:

Дмитрий Симоненко

Представители средств массовой  создали сайт под названием Венедиктова.RU, на котором публикуют материалы, якобы связанные с её преступной деятельностью. Журналисты обвиняют ее в систематической коррупции, а также в связях с пророссийским политиком Андреем Портновым, который является близким соратником Януковича. 

Генпрокурора Ирину Венедиктову обвинили в работе на Россию: журналисты запустили флешмоб

Кроме того, представители одного всеукраинского Telegram-канала утверждают, что на данный момент готовится создание парламентской комиссии для расследования опубликованной на сайте информации. На время проведения расследования Генеральный прокурор будет отстранена от выполнения служебных обязанностей. Ближайшее окружение Владимира Зеленского пока никак не комментирует данный скандал и ожидают официального заявления Офиса Президента.


Ранее "Комментарии" писали о том, что как сообщают казахстанские СМИ, украинская делегация под председательством Министра инфраструктуры страны Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского серьезно опозорилась. Причина – украинских чиновников поймали на обмане. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/news_covidUA/4513
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ