kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.07.2020

BTC/USD

11100.98

ETH/USD

331.29

LTC/USD

56.79

НБУ 30.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко

Уголовное производство по отмене регистрации УПЦ КП закрыто

сегодня, 21:44
Автор:

Владимир Лавский
ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко

В рамках расследований Государственным бюро не проверялись вопросы получения Украиной Томоса об автокефалии. Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщает пресс-служба Бюро.

Уголовное производство касалось не Томоса, а отмены регистрации УПЦ КП. По его словам, оно было зарегистрировано еще при руководстве ГБР Романом Трубой и сейчас закрыто.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлены признаки уголовного преступления , которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что народный депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета  по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что в 2014 году тогдашний гарант Петр Порошенко позвонил в московский Кремль, чтоб поздравить Владимира Путина с Днем России


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!