ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко

Уголовное производство касалось не Томоса, а отмены регистрации УПЦ КП. По его словам, оно было зарегистрировано еще при руководстве ГБР Романом Трубой и сейчас закрыто.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлены признаки уголовного преступления , которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что народный депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что в 2014 году тогдашний гарант Петр Порошенко позвонил в московский Кремль, чтоб поздравить Владимира Путина с Днем России