Фельдман: Мы не допустим рейдерского захвата «Барабашово» и сохраним рабочие места

Народный депутат Украины Александр Фельдман встретился с предпринимателями ТЦ "Барабашово" в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Фото: Facebook



По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждались "непрекращающиеся попытки городских чиновников давить на ТЦ "Барабашово". По мнению людей, действия властей напоминают "попытку ползучего рейдерского захвата" торгового центра.





Отвечая на вопросы собравшихся, Александр Фельдман отметил, что отметает все попытки отдельных чиновников решить вопрос "по договорняку" через "сомнительные схемы".





"Я никогда не пойду на такие предложения. Это противоречит и действующему законодательству, и интересам всех предпринимателей, которые работают на "Барабашово". Нас долго кормили заверениями дружбы и обещаниями. Но на последней сессии горсовета руководство города показало, чего стоят их слова. В одном они просчитались: у нас достаточно правовых оснований и сил, чтобы не допустить рейдерского захвата торгового центра и сохранить десятки тысяч рабочих мест, по которым кое-кто очень хотел бы "проехаться катком", — заявил Александр Фельдман.



В свою очередь предприниматели обратились к народному депутату с просьбой сделать все возможное, чтобы не допустить провокаций.



"Они (власти — ред) принимают сомнительные с правовой точки зрения решения вопреки интересам людей. Они привлекают полицию, чтобы реализовать эти решения. Зачем? Это типичная провокация. Попытка расшатать ситуацию. У нас, фактически, хотят отобрать работу и средства к существованию. Мы этого не допустим", — заявили собравшиеся предприниматели, которых цитирует пресс-служба ТЦ.



По данным пресс-службы, новым витком неоправданно агрессивной политики руководства города стало принятие решения на сессии горсовета 24 февраля. Тогда, несмотря на многочисленный митинг и вопреки мнению предпринимателей, депутаты приняли решение о не продлении договоров аренды под отдельными действующими павильонами "Барабашово".



Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда будут назначать выборы мэра Харькова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!