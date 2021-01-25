Стало известно, когда будут назначать выборы в Харькове

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Гриниченко Дима
Стало известно, когда Верховная Рада Украины планирует назначить досрочные выборы харьковского городского головы, которые необходимо провести после смерти избранного мэра Геннадия Кернеса, скончавшегося от коронавируса. О дате рассмотрения вопроса сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
Кернес и Терехов. Фото: Facebook
По словам Качуры, вопрос проведения досрочных выборов мэра Харькова рассмотрят в Раде 27 января на комитете организации государственной власти и местного самоуправления.
После рассмотрения вопроса на профильном комитете его должны вынести в сессионный зал.
На сегодняший день, обязанности мэра Харькова временно исполняет секретарь городского совета Игорь Терехов, который в конце декабря направил в Верховную Раду прошение о проведении в городе досрочных выборов из-за смерти избранного мэра Геннадия Кернеса.
Стоит отметить, что профильный комитет получил необходимые документы 20 января, однако в пакете не оказалось копии свидетельства о смерти Кернеса и решении горсовета Харькова о признании факта его кончины.
От "Блока Кернеса", скорее всего, на пост мэра будет баллотироваться сам Игорь Терехов. Также о своем участии в выборах заявил бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, который уже был мэром Харькова с 2006 по 2010 год.
Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса в берлинской клинике Шарите 17 декабря 2020 года, последний раз он появлялся на публике в конце августа. Несмотря на лечение в немецкой клинике, Кернес заочно выиграл выборы мэра Харькова в первом туре и принял присягу.
После победы Кернеса на выборах его окружение стало утверждать, что мэр идет на поправку и скоро вернется в Харьков, однако за несколько дней до смерти у него отказали почки, а 17 декабря он скончался.
Тело Кернеса доставили в Харьков 23 декабря, на следующий день его похоронили на Аллее почетных харьковчан.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что аккаунты Кернеса в социальных сетях станут мемориальными.
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