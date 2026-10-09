Федорова упрекнули за "Армию роботов": пытается продать проект трехлетней давности

"Армия роботов", которую недавно презентовал Михаил Федоров, оказалась его старой презентацией 2023 года.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Политолог Евгений Магда отмечает, что повторение неудачного предыдущего проекта ставит под угрозу средства инвесторов, дает бесполезную надежду обществу и вредит стране.

"Оказалось, что новый и перспективный проект бизнесмена Федорова — это старый и неудачный проект министра Федорова, который он анонсировал еще в 2023 году. Тогда эту идею похоронили как нереалистичную. Еще в 2023 году Федоров заявил: "Скоро запустим "Армию роботов". Ставку делал на разработчиков, которые "имеют опыт и умеют масштабировать продукты". 26 сентября 2026 года он вышел с тем же заявлением. Как говорил Леонид Данилович, это было уже!”, — написал Магда.

Как отметил эксперт, в марте 2024 года глава Brave1 сообщила, что "Армия роботов" так и не стартовала "из-за несогласованных деталей работы". После этого, по словам политолога, о проекте больше не было слышно до новой презентации Федорова. Предыдущий проект не заработал даже при доступе к государственным средствам, подчеркнул Магда.

"Три года назад министр Федоров имел доступ в бюджет и мог реализовать самые смелые проекты за средства государства, в том числе и "Армию роботов". Но даже с такими средствами проект не взлетел", — отметил он.

Теперь, по словам политолога, рискуют уже частные инвесторы.

"Армию роботов пытаются "продать" инвесторам с помощью ИИ-роликов и презентаций. Здесь возникает проблема рисков и гарантий. Если это просто пиар-проект политика, на что очень похоже, вопросов нет. Но под этот проект бизнесмен привлекает инвесторов. Уверены ли они, что проект не провалится как и в прошлый раз, и кто будет объяснять им очередное "не согласовавшее детали", если визионер к тому времени уже будет презентовать следующую большую идею где-то в Тоскане в статусе советника министра обороны Италии? – написал Магда.

Эксперт также подверг сомнению способность Федорова реализовать проект наряду с другими занятиями.

"Свободного времени у бывшего министра вряд ли стало больше. Он крутится как может: штатный советник в фонде "Восточная Европа", где получил бронирование, и внештатный советник министра обороны Италии. К этому прилагается собственный бизнес, политическая карьера и публичная деятельность. Хочется понять, почему Армия роботов провалилась, когда была важным государственным проектом министра, а теперь будет реализована между другими занятиями, — написал политолог.

Напомним: ранее сообщалось, что Минобороны при руководстве Федорова в начале 2026 года использовало средства из военного бюджета, предусмотренные на четвертый квартал. Это повлекло за собой нехватку финансирования на выплаты военным до конца года и потребовало срочных изменений в госбюджет.