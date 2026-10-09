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Федорова упрекнули за "Армию роботов": пытается продать проект трехлетней давности

Политолог Магда рассказал, что проект Федорова "Армия роботов" - это разработка в 2023 году и она была неудачной

9 октября 2026, 18:02
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Кречмаровская Наталия

"Армия роботов", которую недавно презентовал Михаил Федоров, оказалась его старой презентацией 2023 года.

Федорова упрекнули за "Армию роботов": пытается продать проект трехлетней давности

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Политолог Евгений Магда отмечает, что повторение неудачного предыдущего проекта ставит под угрозу средства инвесторов, дает бесполезную надежду обществу и вредит стране.

"Оказалось, что новый и перспективный проект бизнесмена Федорова — это старый и неудачный проект министра Федорова, который он анонсировал еще в 2023 году. Тогда эту идею похоронили как нереалистичную. Еще в 2023 году Федоров заявил: "Скоро запустим "Армию роботов". Ставку делал на разработчиков, которые "имеют опыт и умеют масштабировать продукты". 26 сентября 2026 года он вышел с тем же заявлением. Как говорил Леонид Данилович, это было уже!”, — написал Магда.

Как отметил эксперт, в марте 2024 года глава Brave1 сообщила, что "Армия роботов" так и не стартовала "из-за несогласованных деталей работы". После этого, по словам политолога, о проекте больше не было слышно до новой презентации Федорова. Предыдущий проект не заработал даже при доступе к государственным средствам, подчеркнул Магда.

"Три года назад министр Федоров имел доступ в бюджет и мог реализовать самые смелые проекты за средства государства, в том числе и "Армию роботов". Но даже с такими средствами проект не взлетел", — отметил он.

Теперь, по словам политолога, рискуют уже частные инвесторы.

"Армию роботов пытаются "продать" инвесторам с помощью ИИ-роликов и презентаций. Здесь возникает проблема рисков и гарантий. Если это просто пиар-проект политика, на что очень похоже, вопросов нет. Но под этот проект бизнесмен привлекает инвесторов. Уверены ли они, что проект не провалится как и в прошлый раз, и кто будет объяснять им очередное "не согласовавшее детали", если визионер к тому времени уже будет презентовать следующую большую идею где-то в Тоскане в статусе советника министра обороны Италии? – написал Магда.

Эксперт также подверг сомнению способность Федорова реализовать проект наряду с другими занятиями.

"Свободного времени у бывшего министра вряд ли стало больше. Он крутится как может: штатный советник в фонде "Восточная Европа", где получил бронирование, и внештатный советник министра обороны Италии. К этому прилагается собственный бизнес, политическая карьера и публичная деятельность. Хочется понять, почему Армия роботов провалилась, когда была важным государственным проектом министра, а теперь будет реализована между другими занятиями, — написал политолог.

Напомним: ранее сообщалось, что Минобороны при руководстве Федорова в начале 2026 года использовало средства из военного бюджета, предусмотренные на четвертый квартал. Это повлекло за собой нехватку финансирования на выплаты военным до конца года и потребовало срочных изменений в госбюджет.



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