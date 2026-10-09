Федорову дорікнули за “Армію роботів”: намагається продати проєкт трирічної давнини

“Армія роботів”, яку нещодавно презентував Михайло Федоров, виявилася його старою презентацією 2023 року.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Політолог Євген Магда зазначає, що повторення невдалого попереднього проєкту ставить під загрозу кошти інвесторів, дає марну надію суспільству та шкодить країні.

“Виявилося, що новий та перспективний проєкт бізнесмена Федорова – це старий і невдалий проєкт міністра Федорова, який він анонсував ще у 2023 році. Тоді цю ідею поховали як нереалістичну. Ще у 2023 році Федоров заявив: “Скоро запустимо “Армію роботів”. Ставку робив на розробників, які “мають досвід та вміють масштабувати продукти”. 26 вересня 2026 року він вийшов з тією ж заявою. Як казав Леонід Данилович, це ж було вже!”, — написав Магда.

Як зазначив експерт, у березні 2024 року очільниця Brave1 повідомила, що “Армія роботів” так і не стартувала “через неузгоджені деталі роботи”. Після цього, за словами політолога, про проєкт більше не було чути до нової презентації Федорова. Попередній проєкт не запрацював навіть за доступу до державних коштів, наголосив Магда.

“Три роки тому міністр Федоров мав доступ до бюджету і міг реалізувати найсміливіші проєкти за кошти держави, в тому числі і “Армію роботів”. Але навіть з такими коштами проєкт не злетів”, — зазначив він.

Тепер, за словами політолога, ризикують уже приватні інвестори.

“Армію роботів намагаються “продати” інвесторам за допомогою ШІ-роликів та презентацій. Тут виникає проблема ризиків та гарантій. Якщо це просто піар-проєкт політика, на що дуже схоже, питань немає. Але під цей проєкт бізнесмен залучає інвесторів. Чи впевнені вони, що проєкт не провалиться як і минулого разу, і хто пояснюватиме їм чергове “не узгодили деталі”, якщо візіонер на той час уже презентуватиме наступну велику ідею десь у Тоскані в статусі радника міністра оборони Італії?” — написав Магда.

Експерт також поставив під сумнів здатність Федорова реалізувати проєкт поряд з іншими заняттями.

“Вільного часу в колишнього міністра навряд чи побільшало. Він крутиться як може: штатний радник у фонді “Східна Європа”, де отримав бронювання, і позаштатний радник міністра оборони Італії. До цього додаються власний бізнес, політична кар’єра та публічна діяльність. Хочеться зрозуміти, чому “Армія роботів” провалилась, коли була важливим державним проєктом міністра, а тепер буде реалізована між іншими заняттями”, — написав політолог.

Нагадаємо: раніше повідомлялося, що Міноборони за керівництва Федорова на початку 2026 року використало кошти з військового бюджету, передбачені на четвертий квартал. Це спричинило нестачу фінансування на виплати військовим до кінця року та потребувало термінових змін до держбюджету.