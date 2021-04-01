Facebook vs Трамп: насколько политики стали зависимы от соцсетей

Журналистка Fox News Лара Трамп поделилась сообщением от социальной сети Facebook, в котором ее предупреждают, что удалили видео-тизер будущего интервью Лары с ее тестем – экс-президентом США Дональдом Трампом. В Facebook предупредили, что будут удалять любые материалы с голосом бывшего главы Белого дома из-за блокировки его учетных записей в Facebook и Instagram – следствие подстрекательства со стороны Трампа к беспорядкам, что вылилось в попытку штурма его сторонниками Капитолия. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, насколько политики стали зависимы от соцсетей и важно ли это в украинских реалиях.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Политическая агитация всё больше смещается в соцсети"

Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш подчеркивает, что сейчас соцсети для многих людей стали частичной или полной заменой традиционных СМИ. И, естественно, в соцсети всё больше смещается и политическая агитация во всех ее формах.

"И этим уже вовсю пользуются заинтересованные стороны. История с Трампом, который в 2016 году выиграл президентскую кампанию именно за счёт более активной грамотной работы в соцсетях, а в 2020 году проиграл кампанию во многом из-за того, что хозяева основных соцсетей в открытую играли на стороне Байдена, очень показательна в этом плане", — считает Евгений Филиндаш.

По его мнению, в украинских, как и в любых других реалиях, для продвижения своей политики в социальных сетях важно несколько факторов:

1) умение вести работу в социальных сетях;

2) деньги на продвижение своего контента;

3) административный ресурс в самом широком смысле, влияющий на соцсети.

"Начиная от благосклонности (или наоборот) хозяев платформ социальных сетей и заканчивая каким-нибудь СНБО, который, как видим, может запросто запретить какие-то медиа или доступ к каким-то соцсетям", — уточняет Евгений Филиндаш фактор №3.

"За соцсетями — будущее политики"

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский считает, что ситуация по Трампу и соцсетям вышла на мировой уровень.

"Политики входят в дискуссию с обществом по поводу того, имеет ли право частная компания (в данном случае – Facebook) ограничивать чью-то свободу (в данном случае – Трампа). Гендиректор Facebook Марк Цукерберг и оппоненты Трампа поддерживают ограничения, напоминая о штурме Капитолия. Но немало политиков, которые не хотят со временем оказаться на месте "забанненого" Трампа, апеллируют к правовым базисам – равенству, законности. И считают, что вводить ограничения должны судебная, правоохранительная системы. Я, кстати, с этим согласен. Ведь соцсети давно не просто продукт частной компании, но – серьезный механизм влияния на жизнь и настроения общества", — поясняет Владислав Дзивидзинский.

Он напоминает, что в определенные информационные пики Трамп делал в день 10-12 постов в Twitter, откуда его также изгнали. Некоторые имели огромные резонас и даже могли привести к конфликтам с той же Северной Кореей, на Средиземноморье.

"Роль соцсетей в сегодняшнем мире – огромна. Понимают это и в Украине, — подчеркивает эксперт. — В последние годы у нас появились политики-селебритис, медийные. Ярчайший пример – Зеленский. Именно его президентская кампания, проведенная в основном в соцсетях, открыла многим глаза на этот вид коммуникации. Два опытнейших политика – Порошенко и Тимошенко – имея партийные структуры по всей стране, используя все известны ранее методы рекламы и коммуникации, напрочь проиграли информационную войну соцсетям и платформам, которыми оперировал Зеленский – Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. Зеленский показал, как в кратчайшие срок, без партийной структуры, без дорогих внешних реклам и ТВ, за счет интересности, узнаваемости, доверия к персоне, умения создавать контент, можно получить ошеломляющий результат. Активно продолжает Зе-команда "юзать" все современные платформы и придя к власти. За соцсетями — будущее политики. И мировой, и украинской. Именно грамотные коммуникации и доверие к персонам будет залогом поддержки политиков в ближайшем будущем".

Ранее сообщалось, что соцсети "взорвались" из-за указа Зеленского об удлинении президентской цепи на четыре звена.

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