Facebook vs Трамп: насколько политики стали зависимы от соцсетей

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Таисия Ерохина
Журналистка Fox News Лара Трамп поделилась
сообщением от социальной сети Facebook, в котором ее предупреждают, что удалили
видео-тизер будущего интервью Лары с ее тестем – экс-президентом США Дональдом
Трампом. В Facebook предупредили, что будут
удалять любые материалы с голосом бывшего главы Белого дома из-за
блокировки его учетных записей в Facebook и Instagram – следствие
подстрекательства со стороны Трампа к беспорядкам, что вылилось в попытку
штурма его сторонниками Капитолия. "Комментарии" поинтересовались у экспертов,
насколько политики стали зависимы от соцсетей и важно ли это в украинских
реалиях.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Нардеп IV и V созывов, директор Украинского
центра социальной аналитики Евгений Филиндаш подчеркивает, что сейчас соцсети
для многих людей стали частичной или полной заменой традиционных СМИ. И,
естественно, в соцсети всё больше смещается и политическая агитация во всех ее
формах.
"И этим уже вовсю пользуются заинтересованные
стороны. История с Трампом, который в 2016 году выиграл президентскую кампанию
именно за счёт более активной грамотной работы в соцсетях, а в 2020 году
проиграл кампанию во многом из-за того, что хозяева основных соцсетей в
открытую играли на стороне Байдена, очень показательна в этом плане", — считает
Евгений Филиндаш.
По его мнению, в украинских, как и в любых
других реалиях, для продвижения своей политики в социальных сетях важно
несколько факторов:
1) умение вести работу в социальных сетях;
2) деньги на продвижение своего контента;
3) административный ресурс в самом широком
смысле, влияющий на соцсети.
"Начиная от благосклонности (или наоборот)
хозяев платформ социальных сетей и заканчивая каким-нибудь СНБО, который, как
видим, может запросто запретить какие-то медиа или доступ к каким-то соцсетям",
— уточняет Евгений Филиндаш фактор №3.
Эксперт Украинского института политики
Владислав Дзивидзинский считает, что ситуация по Трампу и соцсетям вышла на
мировой уровень.
"Политики входят в дискуссию с обществом по
поводу того, имеет ли право частная компания (в данном случае – Facebook)
ограничивать чью-то свободу (в данном случае – Трампа). Гендиректор Facebook
Марк Цукерберг и оппоненты Трампа поддерживают ограничения, напоминая о штурме
Капитолия. Но немало политиков, которые не хотят со временем оказаться на месте
"забанненого" Трампа, апеллируют к правовым базисам – равенству, законности. И
считают, что вводить ограничения должны судебная, правоохранительная системы. Я,
кстати, с этим согласен. Ведь соцсети давно не просто продукт частной компании,
но – серьезный механизм влияния на жизнь и настроения общества", — поясняет
Владислав Дзивидзинский.
Он напоминает, что в определенные
информационные пики Трамп делал в день 10-12 постов в Twitter, откуда его также
изгнали. Некоторые имели огромные резонас и даже могли привести к конфликтам с
той же Северной Кореей, на Средиземноморье.
"Роль соцсетей в сегодняшнем мире – огромна.
Понимают это и в Украине, — подчеркивает эксперт. — В последние годы у нас
появились политики-селебритис, медийные. Ярчайший пример – Зеленский. Именно
его президентская кампания, проведенная в основном в соцсетях, открыла многим
глаза на этот вид коммуникации. Два опытнейших политика – Порошенко и Тимошенко
– имея партийные структуры по всей стране, используя все известны ранее методы
рекламы и коммуникации, напрочь проиграли информационную войну соцсетям и
платформам, которыми оперировал Зеленский – Facebook, YouTube, Instagram,
Telegram. Зеленский показал, как в кратчайшие срок, без партийной структуры,
без дорогих внешних реклам и ТВ, за счет интересности, узнаваемости, доверия к
персоне, умения создавать контент, можно получить ошеломляющий результат.
Активно продолжает Зе-команда "юзать" все современные платформы и придя к
власти. За соцсетями — будущее политики. И мировой, и украинской. Именно
грамотные коммуникации и доверие к персонам будет залогом поддержки политиков в
ближайшем будущем".
Ранее сообщалось, что соцсети
"взорвались" из-за указа Зеленского об удлинении президентской
цепи на четыре звена.
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