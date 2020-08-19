В Офисе президента отреагировали на скандал с Ермаком

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения активистов в адрес Андрея Ермака о государственной измене. Об этом Подоляк написал на своей странице в фейсбуке.

"Мы же посмотрите, откуда "растут" ноги у этого расследования. Российская "Комсомольская правда" публикует материал, как захватывали "вагнеровцев" в Беларуси. И они всерьез предлагают нам верить в то, что профессионалов на контракте, имеющих за плечами несколько войн и действующих строго по регламентированному кураторами протоколу, неизвестный вербовщик (с Украины) умно и беспроблемно провёл по перевалам до Беларуси. А в это время "вербовщик" из нашей контрразведки (что само по себе нелепо, так как на внешних территориях работает только разведка, а функционал контрразведчиков совершенно иной), незримо управляя сразу двумя чужими спецслужбами (белорусской и российской), готовил похищение трех десятков жестких профи на борту турецкого лайнера. И вот все это секретное и мощное действо сорвалось по той простой причине, что представитель СБУ доложил детали операции в Кабинете президента. Подчеркну, что детали якобы "операции" и причины ее якобы срыва расписала ru-газета. Ничего вообще не смущает?", - написал Подоляк.





Ранее "Комментарии" публиковали объяснения боевиков ЧВК "Вагнера", что они делали в Беларуси.

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