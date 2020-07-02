Ермак объяснил суть идеи о криминальной ответственности за публикацию разговоров чиновников

Андрей Ермак считает, что украинское законодательство должно обеспечить защиту иностранных партнеров от незаконной "прослушки" во время бесед с украинскими политиками. Об этом он заявил изданию "Новое время".

"Думаю, на данный момент всем ясно, что подобные публикации разговоров могут нанести вред и национальным интересам Украины, и нашим западным партнерам. Представители всех государств должны быть уверены, что их беседы с украинскими политиками не будут никогда опубликованы", - сказал Ермак.

Также глава Офиса президента объяснил суть нового законопроекта.

"Цель данной законодательной инициативы - убрать токсичность с имиджа Украины в глазах остального мира. И здесь неважно: публикуются разговоры в геополитических целях, либо для решения конфликтов внутри страны. Этот законопроект ни в коем случае не будет касаться тех бесед, когда участники планируют совершить какое-то злодеяние", - подытожил Ермак.

Как сообщали "Комментарии", в среду, первого июля, в Офисе президента серьезно задумались над тем, чтобы ввести уголовную ответственность за публикацию разговоров украинских чиновников.

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