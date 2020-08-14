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Дубинский раскачивает ситуацию в налоговой и блокирует строительство киевской объездной, - СМИ

Журналисты издания "Апостроф" пишут о том, что Дубинский якобы расшатывает кресло главного налоговика Украины, чтобы поставить своего человека первым замом

сегодня, 15:12
Автор:

Станислав Молчанов
Дубинский раскачивает ситуацию в налоговой и блокирует строительство киевской объездной, - СМИ

Глава Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский пытается использовать свое назначение в корыстных целях. Об этом пишет издание "Апостроф". 

Сообщается, что Дубинский, который начинал свою деятельность с продажи телефонов, якобы атаковал главу Налоговой службы Алексея Любченко – человека Зеленского. 

"Народный депутат чуть ли не угрожает Любченко вернуть его в реальность и якобы разоблачает главного налоговика страны в схематозах, - пишут журналисты издания. -  Речь идет о ТОВ "БК Будивельний майданчик". Дубинский расшатывает кресло главного налоговика, чтобы поставить своего человека первым замом и контролировать все… При этом Дубинский вскользь вспоминает свою коллегу-"слугу" Ольгу Василевскую-Смаглюк в этом деле. Бывшая журналистка, которая теперь хочет заглушить свободу слова в Украине, тоже участвует в “дерибанах” Киевской области, потому что входит в группу Коломойского вместе с Дубинским".

По словам журналистов "Апострофа", на данный момент еще одной “мишенью” Дубинского якобы является заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который 12 августа в рамках программы "Большое строительство" презентовал проект Киевской обходной дороги. Сообщается,  что Дубинский якобы пытается блокировать этот проект. Рассказывая о “схемах на скрутках от строительства КОДа”, "Апостроф" пишет о возможной заинтересованности народного депутата в этом деле.

“Почему Дубинский пытается привлечь внимание прокуратуры к налоговым скруткам? Не потому, что он такой честный, а потому, что сам хочет сидеть на финансовых потоках. Как передает ТГ-канал "Тень на плетень", бюджет КОДа – больше 3-х млрд долларов. По оценкам "специалистов", из 85 миллиардов гривен бюджета на строительстве КОДа можно спокойно "освоить" 25, а это почти миллиард долларов", - сообщает издание.

Также, по информации "Апострофа", Дубинский почти в открытую якобы начал работать на партию "За будущее", которая полностью подконтрольна украинскому олигарху Игорю Коломойскому.


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