Дошли до культуры: Объявлены подозрения семи должностным лицам

1 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины". Речь идет о 14 зданиях и постройках НКУ на окраине Киева ориентировочной стоимостью почти 42 млн грн, пишут "Комментарии".



Эксзамминистра культуры и еще 6 чиновникам сообщили о подозрении

Как информируют в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы были возвращены государству.

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Среди подозреваемых:

- заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.);

- начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)

- первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.);

- арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);

- два организатора преступной схемы – бенефициарные владельцы ряда ООО;

- руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

Действия участников преступления квалифицированы по двум статьям Уголовного Кодекса Украины с учетом степени соучастия.

По версии следствия, на протяжении 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и НКУ. Те согласовали согласованный незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной ООО, которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

Материалы силовиков стали основанием для непризнания и отмены Хозяйственным судом в Киеве результатов аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". Законность и обоснованность решения подтвердил Верховный Суд.

Напомним, как писали "Комментарии", эксглаву департамента Минобороны подозревают в растрате более 100 млн гривен из-за некачественных бронежилетов. ДБР сообщило о подозрении уволенному заместителю Министра обороны в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.