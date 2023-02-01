logo

BTC/USD

23381.12

ETH/USD

1618.65

LTC/USD

97.94

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы Дошли до культуры: Объявлены подозрения семи должностным лицам
commentss НОВОСТИ Все новости

Дошли до культуры: Объявлены подозрения семи должностным лицам

Силовики подозревают фигурантов дела по завладению недвижимостью в 42 млн грн

сегодня, 21:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

1 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины". Речь идет о 14 зданиях и постройках НКУ на окраине Киева ориентировочной стоимостью почти 42 млн грн, пишут "Комментарии".

Дошли до культуры: Объявлены подозрения семи должностным лицам

Эксзамминистра культуры и еще 6 чиновникам сообщили о подозрении

Как информируют в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы были возвращены государству.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Среди подозреваемых:

-        заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.);

-        начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)

-        первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.);

-        арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);

-        два организатора преступной схемы – бенефициарные владельцы ряда ООО;

-        руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

Действия участников преступления квалифицированы по двум статьям Уголовного Кодекса Украины с учетом степени соучастия.

По версии следствия, на протяжении 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и НКУ. Те согласовали согласованный незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной ООО, которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

Материалы силовиков стали основанием для непризнания и отмены Хозяйственным судом в Киеве результатов аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". Законность и обоснованность решения подтвердил Верховный Суд.

Напомним, как писали "Комментарии", эксглаву департамента Минобороны подозревают в растрате более 100 млн гривен из-за некачественных бронежилетов. ДБР сообщило о подозрении уволенному заместителю Министра обороны в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!