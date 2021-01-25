Действия Витренко блокируют реформирование угольной отрасли – источник

Реформа угольной промышленности в Украине длится вот уже добрых 7 лет, начиная с премьера Яценюка, а при каждом новом премьере и министре энергетики Украины участники рынка слышали о новой концепции развития отрасли. Однако понемногу рыночное сообщество шло к более цивилизованным, европейским стандартам: ключевые шаги реформы были согласованы и одобрены ЕБРР, Европейской комиссией и основными стейкхолдерами.

Угольная промышленность Украины. Фото из открытых источников

На начало 2021 года премьер-министру Шмыгалю была представлена на утверждение правительством очередная версия концепции, основной целью которой стала необходимость сделать так, чтобы шахты стали безубыточными. Таким образом, можно было бы поднять зарплаты шахтерам и повысить национальный уровень энергонезависимости.

Однако несколько дней тому назад концепция была отозвана, о чем свидетельствует письмо №КМ/1.1-17.3-537. В нем сообщается, что концепция была "отправлена на доработку" новоназначенным и.о. министра энергетики Юрием Витренко. По информации от участников рынка, главная причина отозвания концепции в том, что у Витренко есть "собственные интересы" в этом вопросе.





Как сообщали СМИ, после того, как Владимир Зеленский стал президентом, люди, близкие к Игорю Коломойскому, "подвинули" людей Порошенко (Виталия Кропачева, который от имени Кононенко фактически курировал Центрэнерго) из этой госгенерации. К тому же, именно из-за конфликта вокруг руководства Центрэнерго был уволен самый молодой премьер-министр Алексей Гончарук, о чем заявляли люди из его окружения.

Однако из проверенных источников стало известно, что Кропачев обратился к Витренко с письмом с предложением инвестировать миллиарды гривен под новую модель интеграции Центрэнерго и шахт. По словам источников, это и могло стать препятствием для новой концепции безубыточных шахт и высокооплачиваемых шахтеров.

Пока Юрий Витренко подготовит новый вариант концепции и попробует провести через Кабмин, подходящую под интересы Игоря Коломойского или Виталия Кропачева, стоит ожидать, что под Офисом Президента, Кабмином и Верховной Радой Украины будут неделями бастовать шахтеры с требованием выплаты зарплат, замороженных из-за действий и.о. министра энергетики. Несложно предположить, как это повлияет на рейтинг президента, "слуг народа", премьер-министра и всего Кабмина.

Как сообщалось ранее, Витренко заявил, что субсидии унижают достоинство украинцев.

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