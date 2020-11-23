Депутаты подали иск в Конституционный суд из-за карантина выходного дня

В Конституционный суд поступило представление 48 народных депутатов, в котором они оспаривают отдельные положения постановления Кабинета министров о введении "карантина выходного дня". Представление опубликовали на сайте КСУ.

"В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2 "от 22 июля 2020 № 641 с изменениями", — сообщили в пресс-службе КСУ.

Указано, что авторы представления считают отдельные положения соответствующего постановления такими, которые не отвечают Конституции Украины. Также в представлении говорится, что затронутые в нем вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе жизни и здоровья граждан.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский высказал свое мнение о карантине выходного дня.

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