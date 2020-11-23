Депутаты подали иск в Конституционный суд из-за карантина выходного дня

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Владимир Лавский
В Конституционный суд поступило представление 48 народных депутатов, в котором они оспаривают отдельные положения постановления Кабинета министров о введении "карантина выходного дня". Представление опубликовали на сайте КСУ.
Указано, что авторы представления считают отдельные положения соответствующего постановления такими, которые не отвечают Конституции Украины. Также в представлении говорится, что затронутые в нем вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе жизни и здоровья граждан.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский высказал свое мнение о карантине выходного дня.
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