Денисова намеренно срывает освобождение удерживаемых лиц, инициированное Медведчуком, — блогер

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Станислав Молчанов
Передача четырех украинок, удерживаемых боевиками
ОРДЛО, что входит в договоренность главы партии "Оппозиционная платформа — За
жизнь" Виктора Медведчука, может не состояться. Такое предположение на своей
странице в Facebook опубликовал блогер Владислав Мулык.
Блогер считает, что Медведчуку намеренно мешают. Фото: ОПЗЖ
По мнению блогера, причиной отмены соглашения
могут стать слова омбудсмена Людмилы Денисовой. Речь идет о предполагаемой
передаче Украине девятерых лиц с оккупированной территории Донбасса, вроде как даже в
одностороннем порядке.
Блогер возмущен тем, что Денисова якобы не беспокоилась
прежде об освобождении людей из плена оккупантов, а нынче ожидает, что все
произойдет само по себе. Мулык абсолютно убежден: на самом деле все надежды омбудсмена никоим
образом не касаются сохранности жизни и здоровья удерживаемых лиц.
В то же время Мулык надеется, что, несмотря на не очень
разумные заявления представителей украинского правительства, все предварительные
договоренности Медведчука все же останутся в силе.
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