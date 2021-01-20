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Главная Новости Политика Скандалы Денисова намеренно срывает освобождение удерживаемых лиц, инициированное Медведчуком, — блогер
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Денисова намеренно срывает освобождение удерживаемых лиц, инициированное Медведчуком, — блогер

Блогер уверен: Виктору Медведчуку намеренно пытаются вставить палки в колеса

сегодня, 20:05
Автор:

Станислав Молчанов

Передача четырех украинок, удерживаемых боевиками ОРДЛО, что входит в договоренность главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, может не состояться. Такое предположение на своей странице в Facebook опубликовал блогер Владислав Мулык.

Денисова намеренно срывает освобождение удерживаемых лиц, инициированное Медведчуком, — блогер

Блогер считает, что Медведчуку намеренно мешают. Фото: ОПЗЖ

По мнению блогера, причиной отмены соглашения могут стать слова омбудсмена Людмилы Денисовой. Речь идет о предполагаемой передаче Украине девятерых лиц с оккупированной территории Донбасса, вроде как даже в одностороннем порядке.

"Тут намедни некто тов. Денисова заявила о том, что чуть ли не в ближайшие часы ожидается передача со стороны ОРДЛО в одностороннем порядке аж девятерых (!!!) удерживаемых лиц. Госпожа омбудсмен, которая палец о палец не ударила для того, чтобы […] вплотную заняться прямыми обязанностями", — пишет Владислав Мулык.

Блогер возмущен тем, что Денисова якобы не беспокоилась прежде об освобождении людей из плена оккупантов, а нынче ожидает, что все произойдет само по себе. Мулык абсолютно убежден: на самом деле все надежды омбудсмена никоим образом не касаются сохранности жизни и здоровья удерживаемых лиц.

"А ожидает она одного: что те переговоры, которые спокойно, несмотря на всю грязь, которые льют "профессиональные патриоты", упорно ведет Виктор Медведчук с ОРДЛО (по поводу освобождения четырех украинок) сорвутся. А вместе с Денисовой этого ожидает и вся нынешняя зелено-коричневая власть..." — решительно подчеркнул блогер.

В то же время Мулык надеется, что, несмотря на не очень разумные заявления представителей украинского правительства, все предварительные договоренности Медведчука все же останутся в силе.


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Источник: https://www.facebook.com/latt.horizon/posts/3805075669543411?__cft__[0]=AZWfEjv2e5WcCSK29aCy2SCUHEpzgWne9S4FNbnu416xfvGvFvliCQqx9ZX-yMIxH59j0ffzSIKFKY0ZrYKcGAaVPqSspzV6XbKTx0ZxOQ21MLgTkqLOn0f0ULYN6_UrXik&__tn__=%2CO%2CP-R
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