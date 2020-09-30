"Дело Юрченко": почему оно вызвало в Украине такой интерес

Нардеп от "Слуги Народа" Александр Юрченко, подозреваемый в коррупции, вышел на свободу под залог и обвинил в атаке на себя "мусорную мафию". "Комментарии" узнали у экспертов, что будет дальше с "делом Юрченко".

"Виноват ли он — должен определить суд"

Эксперт Украинского института политики (УИП), магистр государственного управления Владимир Воля считает, что "дело Юрченко" выглядит не до конца однозначным.

"Виноват ли он — должен определить суд. Но есть определенное внешнее обстоятельство, – обращает внимание эксперт УИП. – Сразу после предъявления обвинений депутату последовал комментарий от президента. И прозвучал он так, будто Зеленский считает, что нардеп виноват. Опирался ли при этом глава государства на некие факты? Или это была поспешная реакция? Пока трудно сказать. Но Офис президента теперь, в связи с "делом Юрченко" и такой реакцией Зеленского, оказался на растяжке".

Президент своим заявлением фактически "назначил" депутата виноватым, отмечает Владимир Воля. При этом, если в процессе расследовании и суда окажется, что вины Юрченко нет, то ОП и сам гарант будут выглядеть некрасиво.

"Понятно, что Зеленскому и "Слуге Народа" было бы выгодно показать, что они готовы бороться с людьми, которые совершают преступления. Даже ели это люди из их команды. И в этом смысле "дело Юрченко" с окончательным признанием его вины может выглядеть как важный имиджевый момент для Зе-команды. Сажаем всех, даже своих. Потому не исключаю, что из Юрченко попытаются сделать сакральную жертву".

"Юрченко делает из себя сакральную жертву"

Политический эксперт Дмитрий Воронков отмечает: "В случае с Юрченко и касательно его заявлений о невиновности и "мусорной мафии" очевидно, что он делает из себя сакральную жертву. Задача — не стать жертвой "посадки" со стороны власти, которая заинтересована в демонстрации каких-то результатов в борьбе с коррупцией. Так что все заявления о "мусорной мафии" и препятствованию деятельности — это скорее политическая защита".

По мнению политэксперта, большой вопрос — не имеет ли отношение Юрченко как лоббист сам к каким-то заинтересованным в определенных законопроектах бизнес группам.

"Если вспомнить его слова о том, кто внес за него залог ("люди, которые небезразличны к ситуации с экологией в Киевской области, озабоченные проблемами, полигонов"), то такая формулировка наталкивает на определенные выводы. Всё же залог — не какие-то пару десятков тысяч гривен, а более трех миллионов. Сомневаюсь в бескорыстность такой щедрости", – говорит Дмитрий Воронков.

А если за Юрченко кто-то стоит, имеются большие сомнения, что он будет привлечен к уголовной ответственности.

"Не исключаю, что Юрченко будет пытаться делать на этом деле имидж (рейтинг). А власть постарается это дело замять — по прошествии определенного времени, – предполагает эксперт. – Тем более, если учитывать, что НАБУ не нашло исчерпывающих доказательств. Выборы менее чем через месяц, поэтому власти неинтересно будет спекулировать на вопросе Юрченко. Слишком мало времени для реабилитации образа борца с коррупционерами. Да и "птица" не совсем того полета, не относящаяся к рядам ТОП-чиновников".

Исключением Юрченко из фракции власть уже в определенной мере подстраховала себя в вопросе репутации, отмечает Дмитрий Воронков.

"Тем самым в СН стремились показать категорическое неприятие коррупционных рисков, – считает эксперт. – Думаю, что провластная фракция, в конечном счете, этим и ограничится".

"Украинский избиратель не любит долго следить за одним делом"

По мнению политолога Петра Охотина, украинское общество не готово верить в то, что депутат, который обвиняется во взятии взятки, является невиновным.

"В общественном мнении любой чиновник имеет презумпцию виновности. Такая культура, – подчеркивает эксперт. – Однако и долго следить за одним делом украинский избиратель не любит. Ему нужен драйв. Дело Насирова, дело Розенблатта, дело Мосийчука массам интересны ровно столько, сколько можно обсуждать пикетирование суда, пикантные подробности об "агенте Екатерине" или задержания в зале Рады вооруженными молодцами. Всё, что вне кинодрайва, — неинтересно".

Именно поэтому, считает Петр Охотин, "дело Юрченко", скорее всего, вскоре перестанут обсуждать.

"Нам интересно говорить о ковиде, о выборах. Чем дальше идет время, тем меньше на этом деле можно взять электоральных баллов", – резюмирует политолог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!