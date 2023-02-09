ДБР задержало экс-руководителя таможенного поста "Черноморск-порт" на взятке за экспорт зерна

Экс-чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на руководителя фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамию в Telegram.

Фото: pixabay





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“И это в то время как наш Президент, руководство Офиса Главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить "зерновой коридор". Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий подонок, полагающий, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет ни страха, ни моральных принципов”, — написал он.





Как известно, в январе в рамках "зерновой инициативы" Украина смогла отправить 75% декабрьского объема. Причина – простои наших судов в Босфоре. Российская сторона под надуманными предлогами блокирует инспекцию. По состоянию на 4 февраля, 120 судов с украинским зерном ожидали проверку в водах Турции.





Ранее мы писали, что Министерство сельского хозяйства Венгрии вводит режим строгого контроля качества импортируемого украинского зерна. Теперь к зерну из Украины Будапешт будет применять те же требования к качеству, что и для зерна, выращенного в Евросоюзе. Кроме того, венгерский бизнес, который будет покупать зерно украинских аграриев, не прошедшее соответствующей проверки качества, ждет ответственность. По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, культуры, выращиваемые в "намного менее суровых условиях производства, снижают цены, создавая значительные конкурентные преимущества".