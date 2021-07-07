Даже несмотря на убытки: сколько наблюдательный совет "Нафтогаза" выписал премий топ-менеджменту в 2020 году

Несмотря на то, что компания в 2020 году понесла убытки на сумму 700 миллионов долларов, руководство и члены наблюдательного совета получили многомиллионные премии за свои результаты работы. Об этом пишет издание Kyiv post.

НАК "Нафтогаз" (фото из открытых источников)

В СМИ активно проанализировали финансовые отчеты компании. Там оказывается есть много интересной информации.

Журналисты издания пишут в своем материале, что из тридцати миллионов долларов бонусов, которые были выплачены в 2021 году 6 топовым менеджерам, 12,7 миллиона долларов получил тогдашний руководитель компании Андрей Коболев.

Кроме этого, авторы материала отмечают, что в годовом отчете государственной компании за прошлый 2020 об этих выплатах не было информации.

"Отсутствие этой информации в отчете прошлого года негативно влияет на имидж компании, создавая основу для лишних спекуляций. Мы верим в то, что наша команда будет максимально открытой по отношению к прошлому, чтобы добиться успеха в будущем", — цитирует Kyiv post письмо Витренко к наблюдательному совету "Нафтогаза".

Также авторы публикации отметили, что Витренко в своем письме, адресованном наблюдательному совету компании, призвал к прозрачности.

В письме, текст которого оказался в руках журналистов издания Kyiv post, Юрий Витренко критикует решение своего предшественника Андрея Коболева по закрытости в принятии решений об утверждении выплат индивидуальных зарплат и премий топ-менеджеров по итогам 2020 года, которое принял наблюдательный совет тогда, когда компанией руководил бывший председатель.

В материале также отмечается, что бывшие руководитель компании Андрей Коболев и председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд не сообщили журналистам свои позиции по этому поводу. К слову, госпожа Споттисвуд, занимая должность председателя наблюдательного совета компании, ежегодно получает 230 тысяч долларов.

Журналисты издания также отмечают, что в предыдущем своем интервью Клэр Споттисвуд активно отстаивали позицию, что все-таки нужно от общественности скрывать индивидуальные зарплаты и премии топ-менеджеров. Но в то же время, она согласилась, что такие действия не делают государственную компанию прозрачной.

Авторы публикации отметили, что давать или не давать премии, а также устанавливать их размер — это исключительная функция наблюдательного совета компании.

"Быть членами Наблюдательного совета компании — выгодно. Потому что ее 6 членов во главе со Споттисвуд получают 230 тысяч долларов в год. Но эта цифра также точно не указана в годовом отчете 2020 года", — резюмируют авторы материалу.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о борьбе за "Нафтогаз": кому не нравится Витренко и чем закончится конфликт.

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