Бывший глава ОГА и его сообщники получили подозрение в злоупотреблении

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Недилько Ксения
При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, которые причастны к возможным злоупотреблениям во время ремонта дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальной громаде на сумму более 286 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы САП.
Валентин Резниченко. Фото из открытых источников
О подозрении сообщено:
◽ председателю Днепропетровской ОГА;
◽ заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
◽ руководителю Департамента Днепропетровской ОГА;
◽ начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
◽ руководителю субъекта хозяйственной деятельности (должности указаны на время совершения преступления).
Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Расследованием установлено, что в 2022 году указанные лица с целью получения возможности первоочередного финансирования работ, которые должны выполняться связанным с ними юридическим лицом, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора обеспечили обследование дорог, составление дефектных актов, увеличение финансирования из местного бюджета и заключение договоров на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог вместо их капитального ремонта.
Заметим, что такая замена видов работ должна была обеспечить первоочередное предоставление финансирования, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог, согласно законодательству, действующему в условиях военного положения, были возможны только в последнюю очередь.
Кроме того, выяснилось, что лица безосновательно увеличили расходы на такое обслуживание до 1,5 млрд. грн. В дальнейшем именно на эту сумму и были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с действующим председателем Днепропетровской ОГА.
Выводами проведенных экспертиз подтверждено, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.
Отмечается, что часть этих средств перечислена на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.
В настоящее время идет изучение фактов возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.
16 сентября 2024 года следователи судьи ВАКС применили меры пресечения к бывшему председателю Днепропетровской ОГА и эксдиректору Департамента этой ОГА.
Так, суд применил к бывшему председателю ОГА меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, а именно:
- прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или суду;
- не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
- носить электронное средство контроля.
К бывшему директору департамента Днепропетровской ОГА суд также применил меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.
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