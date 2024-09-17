Бывший глава ОГА и его сообщники получили подозрение в злоупотреблении

При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, которые причастны к возможным злоупотреблениям во время ремонта дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальной громаде на сумму более 286 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы САП.

Валентин Резниченко. Фото из открытых источников

О подозрении сообщено:

◽ председателю Днепропетровской ОГА;

◽ заместителю председателя Днепропетровской ОГА;

◽ руководителю Департамента Днепропетровской ОГА;

◽ начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;

◽ руководителю субъекта хозяйственной деятельности (должности указаны на время совершения преступления).

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Расследованием установлено, что в 2022 году указанные лица с целью получения возможности первоочередного финансирования работ, которые должны выполняться связанным с ними юридическим лицом, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора обеспечили обследование дорог, составление дефектных актов, увеличение финансирования из местного бюджета и заключение договоров на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог вместо их капитального ремонта.

Заметим, что такая замена видов работ должна была обеспечить первоочередное предоставление финансирования, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог, согласно законодательству, действующему в условиях военного положения, были возможны только в последнюю очередь.

Кроме того, выяснилось, что лица безосновательно увеличили расходы на такое обслуживание до 1,5 млрд. грн. В дальнейшем именно на эту сумму и были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с действующим председателем Днепропетровской ОГА.

Выводами проведенных экспертиз подтверждено, что компания-подрядчик завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

Отмечается, что часть этих средств перечислена на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

В настоящее время идет изучение фактов возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.

16 сентября 2024 года следователи судьи ВАКС применили меры пресечения к бывшему председателю Днепропетровской ОГА и эксдиректору Департамента этой ОГА.

Так, суд применил к бывшему председателю ОГА меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, а именно:

- прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или суду;

- не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

- носить электронное средство контроля.

К бывшему директору департамента Днепропетровской ОГА суд также применил меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.



