Ботофермы Порошенко: как разоблачение отразилось на рейтинге политика

Представительство социальной сети Facebook в Украине сообщило, что соцсеть удалила очередную порцию страниц, групп и учетных записей, связанных с партией "Европейская солидарность" и с украинской неправительственной организацией "Справа Громад" (дочерняя организация "ЕС"). Сеть якобы занималась публикацией критики президента Владимира Зеленского и одобрительных комментариев о Петре Порошенко и "Евросолидарности". В Сети периодически пишут и о ботофермах от Зеленского. Насколько это эффективная мера воздействия на умы и насколько новости о подобных разоблачениях бьют по рейтингам политиков, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Ботофермы в Украине. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Ставки на ботофермы

Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев отмечает, что наиболее эффективными ботофермы были в период 2014-2019 гг, потом их эффект начал падать.

"Но они по-прежнему остаются значимым инструментом влияния на умы, – подчеркивает эксперт. – Политики используют этот прием для информировании избирателя о своих позитивных (или якобы позитивных) делах. И, конечно, для информационной войны с конкурентами".

Руслан Бизяев уверяет, что практически все крупные политические партии пользовали в том или ином смысле группы, сообщества, ботов и ботофермы как инструментарии для увеличения собственных рейтингов и обрушения рейтингов оппонентов.

"Если закроют старые ботофермы, создадут новые, – считает эксперт. – Не думаю, что у ядерного электората Порошенко сообщения о ботофермах "Евросолидарности" вызовет негативные эмоции. А для остальных Порошенко и так не был героем их романа. Не исключаю, что сообщения о закрытии ботоферм партии Порошенко связано с тем, что его пытаются вывести из категории "самого прозападного патриота". Возможно, на это место готовят кого-то нового".

Также Руслан Бизяев отмечает, что Офис президента, похоже, сделал ставку не на Facebook, где то и дело накрывают ботофермы, а на Телеграмм-каналы. Известно, что ряд из них, в том числе анонимные, в ОП прикупили – и активно используют в информационной войне против конкурентов.

Эффективность ботоферм вызывает массу вопросов

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько уверяет, что всегда скептически относился к эффективности работы ботоферм.

"Никогда не понимал, почему их заказчики рассчитывают на то, что это поможет им улучшить уровень позитивного отношения к ним. Облить грязью политического конкурента? Возможно, это может иметь какую-то эффективность. Но улучшить отношение аудитории, которая читает комментарии ботов, к тем, кто заказывает такие услуги, это что-то нереальное", – уверен эксперт.

Александру Солонько подобные истории запомнились только неадекватностью и разжиганием ненависти.

"Авторы темников пишут тезисы, которые предусматривают образы комментатора или автора сообщения – с критикой того или иного политика. Но при этом тезисы содержат и призывы к его поддержке. Это так не работает, – подчеркивает эксперт. – К сожалению, такие вещи стали повседневными в политической коммуникации – и от них не удается некуда деться. В части распространения негатива они эффективны, однако относительно позитивных целей всегда есть вопросы".

Ранее "Комментарии писали, что роль ботов в социальной сети Twitter значительно выросла.





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