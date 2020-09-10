В четверг пройдет "инспекция" дачи Зеленского и Офиса президента

В четверг, 10 сентября, пройдет акция против решения украинских властей провести совместную с боевиками инспекцию позиций у населенного пункта Шумы. Об этом сообщил в телеграм-канале общественный активист и блогер Сергей Стерненко.

"В 19.00 люди едут к Владимиру Зеленскому на государственную дачу. Старт от станции метро "Теремки". Также о 19.00 настоящие патриоты будут прогуливаться у Офиса президента Украины. Инспекция - так инспекция", - написал Стерненко.

Ранее в различных группах в фейсбуке стали появляться агитационные листовки, призывающие в четверг всех выйти на улицу.

"Преступление против государства и сдача ее интересов - только так можно назвать совместную инспекцию позиций Вооруженных сил Украины вместе с оккупантами. И мы должны это терпеть после сознательного срыва специальной операции по боевикам "Вагнера", после режима "перемирия", когда умирали украинские военные, и переговоров с Ермаком. Все эти шаги направлены на уничтожения украинской независимости. Мы должны остановить осознанную капитуляцию здесь и сейчас", - сообщается в заявлении активистов.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский считает победой 41 день "тишины" на Донбассе, несмотря на гибель украинского военного.

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