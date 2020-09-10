kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10300.79

ETH/USD

364.59

LTC/USD

48.40

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент В четверг пройдет "инспекция" дачи Зеленского и Офиса президента
commentss НОВОСТИ Все новости

В четверг пройдет "инспекция" дачи Зеленского и Офиса президента

Это ответ на решение Офиса президента провести совместную с боевиками инспекцию позиций на Донбассе

сегодня, 10:45
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 10 сентября, пройдет акция против решения украинских властей провести совместную с боевиками инспекцию позиций у населенного пункта Шумы. Об этом сообщил в телеграм-канале общественный активист и блогер Сергей Стерненко. 

В четверг пройдет "инспекция" дачи Зеленского и Офиса президента

"В 19.00 люди едут к Владимиру Зеленскому на государственную дачу. Старт от станции метро "Теремки". Также о 19.00 настоящие патриоты будут прогуливаться у Офиса президента Украины. Инспекция - так инспекция", - написал Стерненко. 

Ранее в различных группах в фейсбуке стали появляться агитационные листовки, призывающие в четверг всех выйти на улицу. 

"Преступление против государства и сдача ее интересов - только так можно назвать совместную инспекцию позиций Вооруженных сил Украины вместе с оккупантами. И мы должны это терпеть после сознательного срыва специальной операции по боевикам "Вагнера", после режима "перемирия", когда умирали украинские военные, и переговоров с Ермаком. Все эти шаги направлены на уничтожения украинской независимости. Мы должны остановить осознанную капитуляцию здесь и сейчас", - сообщается в заявлении активистов.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский считает победой 41 день "тишины" на Донбассе, несмотря на гибель украинского военного. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!