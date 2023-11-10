Блоггерка Яхно: НАПК не беспокоит ответственность генпрокурора Костина относительно конфликта интересов

Национальное агентство по предотвращению коррупции и другие антикоррупционные органы не способны или не заинтересованы обеспечивать персональную ответственность чиновников. Об этом в Facebook написала блоггерка, бывшая пресс-секретарь прокуратуры Киева Елена Яхно, комментируя протокол НАПК относительно руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина.

Андрей Костин

Как сообщалось ранее, в 2021 году НАПК составило протокол о конфликте интересов Андрея Костина, который, будучи народным депутатом, трудоустроил дочь и жену помощницами коллег-нардепов. Протокол до сих пор не дошел до судебного разбирательства.

"Человеку (Андрею Костину — ред.) очень повезло. Относительно его персоны не было никаких ожиданий и соответственно ноль разочарования", — написала Елена Яхно.

Она напомнила, что помимо трудоустройства родственников, Костин имел проблемы с декларированием, мог "оптимизировать" налогообложение при продаже недвижимости, имеет сомнительные политические связи и блокировал судебную реформу. Впрочем, по ее мнению, это никому не интересно.

"Недавно генпрокурор ездил в командировку во Францию, видимо, и к дочери в Монако заехал. Это же рядом! Да, Костин теперь довольно часто ездит. Постоянно встречается с международными партнерами, рассказывает о правовом государстве, равенстве всех перед законом, неизбежной ответственности для преступников и прочее бла-бла-бла. А о его личной ответственности никто и не спрашивает", — написала блоггерка.

Справочно. В 2021 году Андрей Костин принимал участие в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций не рекомендовали его кандидатуру к назначению из-за сомнительной репутации.

Несмотря на это, 28 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Андрея Костина главой Офиса генпрокурора.



В августе 2023 года дочь Костина Анастасия спровоцировала скандал, пожаловавшись в соцсетях на свою заграничную жизнь. Девушка опубликовала селфи с подписью "за*бала эта Шотландия, Финляндия, хочу домой в Монако".







