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Главная Новости Политика Скандалы Блогер нашел запись, как Витольд Фокин оправдал аннексию Крыма (ВИДЕО)
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Блогер нашел запись, как Витольд Фокин оправдал аннексию Крыма (ВИДЕО)

По его словам, в противном случае на полуостров могли бы зайти американцы

сегодня, 11:24
Автор:

Владимир Лавский

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, недавно назначенный первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в прямом эфире заявил, что аннексию Крыма можно оправдать. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону в марте 2020 года. 

По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы, а у РФ флот в Севастополе.

Блогер нашел запись, как Витольд Фокин оправдал аннексию Крыма (ВИДЕО)

"Россию можно понять — у нее там флот", — сказал Фокин. 


Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как протесты в Беларуси, передача РФ "вагнеровцев" и переговоры ТКГ в Минске скажутся на Украине. 

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что не стоит говорить о том, что Беларусь сдают России.

"То, что после очередной ссоры Минск и Москва снова вернулись к конструктиву – это вполне логично. Не забывайте, что Россия и Беларусь союзники и состоят в ряде общих экономических и военно-политических объединениях. Разорвать это тесное сотрудничество непросто. Западу нечего предложить Лукашенко, поэтому, вполне естественно, что он снова повернулся в сторону России и возвращение "вагнеровцев" – лучшее тому доказательство", – говорит эксперт УИП.


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