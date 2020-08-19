Блогер нашел запись, как Витольд Фокин оправдал аннексию Крыма (ВИДЕО)

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, недавно назначенный первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в прямом эфире заявил, что аннексию Крыма можно оправдать. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону в марте 2020 года.

По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы, а у РФ флот в Севастополе.

"Россию можно понять — у нее там флот", — сказал Фокин.





Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как протесты в Беларуси, передача РФ "вагнеровцев" и переговоры ТКГ в Минске скажутся на Украине.

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что не стоит говорить о том, что Беларусь сдают России.

"То, что после очередной ссоры Минск и Москва снова вернулись к конструктиву – это вполне логично. Не забывайте, что Россия и Беларусь союзники и состоят в ряде общих экономических и военно-политических объединениях. Разорвать это тесное сотрудничество непросто. Западу нечего предложить Лукашенко, поэтому, вполне естественно, что он снова повернулся в сторону России и возвращение "вагнеровцев" – лучшее тому доказательство", – говорит эксперт УИП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!