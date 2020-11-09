Блогер: "Местные элиты во главе с Медведчуком должны потребовать закупить вакцину от COVID-19 у России"

Блогер Сергей Ожегов после местных выборов в Украине считает, что местные элиты вместе с оппозиционными силами должны решать больше проблем Украины, в частности, вакцинацию от COVID-19. На своей странице в фейсбуке он обратился к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, чтобы он поспособствовал закупке вакцины из России.

“Убеждён, что местные власти в регионах, чьи политические проекты на этих выборах показали весьма неплохие результаты, должны сейчас, пока эпидемия только на старте, как можно скорее внять голосу разума и подумать о своих гражданах. Самый логичный вариант, когда местные элиты вместе с ОПЗЖ Виктора Медведчука сообща выступят с обращением к киевской власти немедленно решить вопрос с закупкой вакцины от коронавируса в России. Стоит, наконец, назвать вещи своими именами — нужно немедленно воспрепятствовать проводимой депопуляции Украины! ”, — уверен блогер.

Ожегов напомнил, что в октябре глава политсовета “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктор Медведчук во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным договорился о том, что власти РФ вне очереди выделят Украине партию вакцины “Спутник V” от коронавируса.

“Недавно Медведчук использовал свои дружеские отношения с Путиным и договорился, чтобы Украина могла вне очереди получить российскую вакцину от COVID-19. Собственно, сам Медведчук вместе с семьей уже вакцинировались российским препаратом”, — отметил блогер.

Ожегов предупредил, что без вакцины последствия эпидемии коронавируса могут быть гораздо более плачевными для Украины.

“В этот раз, с вакциной, уже не выйдет так, как вышло несколько лет назад в Геническе, когда мэр замерзающего города, ради спасения горожан, был вынужден обратиться к главе Крыма и тот дал срочное распоряжение обогреть город. Эпидемия и вакцина — это другое. Тем более что без вакцины на этот раз последствия могут быть гораздо плачевнее. А пострадают из-за твердолобости Зеленского и компании, как всегда, простые украинцы", — заверил блогер.









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