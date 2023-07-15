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Байден попытался укусить и поцеловать девочку

По всей видимости, глава Белого дома решил пошутить, но не все приняли это за шутку или удачный розыгрыш

сегодня, 22:30
Автор:
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Константин Куликов
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Во время приветствия сотрудников американского посольства перед отлетом из Хельсинки президент США Джо Байден попытался, вероятно, в шутку игриво покусать ребенка, которого держала на руках женщина. Об этом сообщают "Комментарии".

Байден попытался укусить и поцеловать девочку

Байден и девочка

Девочка испугалась неожиданного внимания к себе, а 80-летний Джо Байден попытался ее успокоить, поцеловав. В это время ее мама, которая держала ее на руках, снимала это на смартфон. С ее стороны действия президента США возражений не встретили. Инцидент произошел 13 июля.


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Комментируя видео, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что Байден должен находиться в доме престарелых, а не руководить свободным миром.


Напомним, что ранее странно вел себя Далай-лама. В сеть попало видео с приема в северной Индии, в ходе которого Далай-лама делает мальчику непристойное предложение, а затем целует его в губы. В окружении лидера мирового ламаизма объяснили поведение 87-летнего Далай-ламы тем, что он таким образом "дразнил" присутствующих.

На видео видно, как ребенок подходит к Далай-ламе и спрашивает: "Могу ли я вас обнять?". Потом духовный лидер приглашает мальчика на сцену, показывает на свою щеку и говорит: "Сначала сюда", — подталкивая мальчика обнять и поцеловать его. После этого он показывает на свои губы и говорит: "Тогда я думаю, что и сюда тоже". Затем Далай-лама тянет мальчика за подбородок и целует его в губы. Через несколько секунд он высовывает язык и говорит: "И пососи мой язык".

А в 2006 году президент России Владимир Путин прилюдно, без каких-либо объяснений, поцеловал в живот мальчика Никиту.

Тем временем, в Запорожской области ВСУ уничтожили колонну "каспийских морпехов".

Украинский воин отмечен высшей наградой Франции.

А ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак



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