Арахамия резко прокомментировал скандал со взяткой Юрченко

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Александр Юрченко должен сложить мандат и отказаться от законотворческой деятельности после скандала, который разразился. когда его "поймали на взятке". Об этом он рассказал в передаче на канале "Украина 24".

Как отметил парламентарий, Юрченко - мажоритарщик и за него проголосовало большое число киевлян, следовательно, существенно повлиять на его решение члены монобольшинства не могут.

При этом Арахамия добавил, что в любом случае данный инцидент должен быть тщательно и объективно рассмотрен в судебном порядке.

"Если Юрченко виновен, он должен оказаться за решеткой", - заключил парламентарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народному депутату Александру Юрченко инкриминируют получение взятки, факт передачи которой был опубликован в видео на сайте НАБУ. При этом глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктора говорит о том, что для вручения Юрченко подозрения недостаточно оснований. Данная позиция вызвала возмущение у общественности и спровоцировала скандал в сети.

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