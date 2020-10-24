Арахамия нашел под колесами автомобиля странный предмет

В субботу, 24 октября, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия нашел странный сверток над колесом своего автомобиля. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня, в 13:25, когда я приехал на работу, сработал датчик давления шин. Пришлось покинуть автомобиль, сделать осмотр колес. И вот над правым задним обнаружил странный сверток. Сразу же позвонил в полицию, на место заодно прибыли спецслужбы. По предварительным данным это средство для прослушки", — написал Арахамия.

По состоянию на 14:45 нет абсолютно точной информации, что же именно обнаружили в автомобиле лидера фракции "Слуга народа".





Ранее "Комментарии" рассказали о пути Давида Арахамии в большую политику.

В рамках спецпроекта "Путь депутата" портал "Комментарии" продолжает рассказывать о народных депутатах Верховной Рады IX созыва. Сегодня нашим героем стал Давид Арахамия, политическая карьера которого развивается очень стремительно.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!