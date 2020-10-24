Арахамия нашел под колесами автомобиля странный предмет

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Владимир Лавский
В субботу, 24 октября, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия нашел странный сверток над колесом своего автомобиля. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По состоянию на 14:45 нет абсолютно точной информации, что же именно обнаружили в автомобиле лидера фракции "Слуга народа".
Ранее "Комментарии" рассказали о пути Давида Арахамии в большую политику.
В рамках спецпроекта "Путь депутата" портал "Комментарии" продолжает рассказывать о народных депутатах Верховной Рады IX созыва. Сегодня нашим героем стал Давид Арахамия, политическая карьера которого развивается очень стремительно.
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