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Арахамия нашел под колесами автомобиля странный предмет

По предварительным данным, за лидером фракции "Слуга народа" была прослушка

сегодня, 14:56
Автор:

Владимир Лавский

В субботу, 24 октября, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия нашел странный сверток над колесом своего автомобиля. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. 

Арахамия нашел под колесами автомобиля странный предмет

"Сегодня, в 13:25, когда я приехал на работу, сработал датчик давления шин. Пришлось покинуть автомобиль, сделать осмотр колес. И вот над правым задним обнаружил странный сверток. Сразу же позвонил в полицию, на место заодно прибыли спецслужбы. По предварительным данным это средство для прослушки", — написал Арахамия. 

По состоянию на 14:45 нет абсолютно точной информации, что же именно обнаружили в автомобиле лидера фракции "Слуга народа".


Ранее "Комментарии" рассказали о пути Давида Арахамии в большую политику. 

В рамках спецпроекта "Путь депутата" портал "Комментарии" продолжает рассказывать о народных депутатах Верховной Рады IX созыва. Сегодня нашим героем стал Давид Арахамия, политическая карьера которого развивается очень стремительно.


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