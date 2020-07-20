Адвокаты Януковича обвинили Порошенко и Яценюка во лжи

Адвокаты пятого президента Украины Виктора Януковича подали в Государственное бюро расследований заявление о даче лживых показаний со стороны Петра Порошенко и Арсения Яценюка. Об этом написал Виталий Сердюк, один из адвокатов Януковича, на своей странице в "Фейсбуке".

"Подали в ГБР заявление о привлечении к уголовной ответственности Петра Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Арсения Яценюка – за дачу ложных показаний в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения дела о потере Крыма.

Оба свидетеля были предупреждены судом о предусмотренной уголовной ответственности как за отказ от дачи показаний, так и за дачу заведомо ложных показаний.

Однако требования украинского закона проигнорировали.

Так, Петром Порошенко были даны ложные показания о его взаимоотношениях с Юрием Луценко и событиях 2014 года, в том числе относительно боеспособности Вооруженных и Военно-морских Сил Украины", - написал Сердюк.

Ранее "Комментарии" сообщали, Януковича вызвали на допрос в Киев.

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