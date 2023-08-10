«А можно было сразу не через ж*** все сделать»: депутат ВР критикует процесс с законом об олигархах

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк на примере истории с "законом об олигархах" описал квинтэссенцию современного государственного управления.

Ярослав Железняк на трибуне Верховной Рады. Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Ярослав Железняк описал в Telegram-канале деятельность государственного руководства в восьми пунктах из-за истории с "законом об олигархах". Железняк считает, что во власти "придумали какую-нибудь идею, замерили в опросах, распиарили…". Впоследствии быстро принял закон не ожидая заключения от Венецианской комиссии.

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Депутат от партии "Голос" продолжает, что закон проголосовали в нарушение Регламента, а затем обнаружили ошибки в нем.

"Оказалось, что там куча ошибок из-за процедуры принятия и потом еще полтора месяца исправляли ошибки", — пишет Железняк.

Кроме того, народный депутат указывает, что затем получили заключение от Венецианской комиссии. В нем было указано, что "закон об олигархах" по ее мнению "имеет потенциал использования в политических целях".

Также Ярослав Железняк критикует секретаря СНБО Алексея Данилова, который дал интервью для издания "УП", где, по словам Железняка, "оправдывался, почему резко уже закон об олигархах не нужен". Депутат от партии "Голос" спрашивает, будут ли возвращать 2,5 млн гривен, которые в октябре 2022 года потратили на создание Реестра олигархов для СНБО.

"И главное — ни один из причастных к процессу не спросит на будущее: "а можно было сразу не через ж*** у все сделать?"", — заключает деятельность современного госуправления Ярослав Железняк.





Сам Данилов рассказал, что ни один из 86 человек, претендовавших в прошлом году на звание "олигарх", не был внесен в список олигархов.

"У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц – ответственная вещь", — говорит секретарь СНБО.

Данилов также реагирует на критику Венецианской комиссии и объясняет, что это "уважительное учреждение" должно понимать, что "закон об олигархах" является "вопросом национальной безопасности" для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министр финансов объяснил отношение Запада к коррупции в Украине.

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