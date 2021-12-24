Журналисты выяснили, кто из нардепов сегодня с российским паспортом в кармане



















Нардеп фракции "ОПЗЖ" Александр Пономарев – гражданин России. Такие данные появились у программы расследований "Схемы" (общий проект Радио Свобода и UA:Первый). Данные о том, что Пономарев имеет российский паспорт, журналисты получили сразу из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По информации программы "Схемы", впервые российский паспорт у Александра Пономарева появился в 2003 году. А потом в 2007-м году он получил новый паспорт гражданина РФ на основании своего заявления, после того, как ему исполнилось 45 лет.

Журналисты решили поинтересоваться у нардепа, имеет ли он российский паспорт. На такой вопрос Александр Пономарев уверенно отвечал, что нет у него других документов, кроме украинских, но после того, как журналисты показали ксерокопии документов, где указывалось, что у политика все-таки есть российский паспорт, тот резко сменил свое мнение, что возможно и был у него паспорт гражданина РФ, но это еще было в 90-е годы, когда прекратил свое существование Советский Союз.

Нардеп отметил, что он никогда не интересовался тем, что у него есть российский паспорт или нет, ведь считал его аннулированным и никогда ним не пользовался.

Пономарев рассказал, что за последние 15 лет он был в РФ всего один раз и тогда пересекал границу по украинскому паспорту. Но по информации, которая появилась в распоряжении "Схем", нардеп минимум четырежды бывал в РФ и последний раз он пересекал границу в 2017 году.





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