Железняк: «Покупай украинское» – это один из инструментов импортозамещения

По словам Железняка, "Покупай украинское" – это один из инструментов импортозамещения.

Ярослав Железняк

"Для малой открытой экономики этакая история, а сейчас, когда все сжалось, тем более. Наш приоритет – это не импортозамещение, а развитие экспорта"

, – подчеркнул нардеп.

Но его мнение, идея с локализацией, в том числе из-за преференций в госзакупках, крутится с 2012 года. В теории, говорит нардеп, это хорошая идея, однако на практике — хорошо работает на коррупцию, и против этой идеи будут партнеры.

"Как яркий пример "локализации" вспомните закупку турецких электроавтобусов Энергоатомом за 700 тыс. дол. штука. Когда "локализовали", только перекрасив его. Далее, инструменты, о которых говорил Премьер – госзакупки по программе школьный автобус, компенсация части стоимости отечественной с.х техники, е-восстановление, е-работа, 5-7-9 – это уже ваши программы, которые были запущены в 2021 году -2023 гг. Что здесь нового?"

– спрашивает Железняк.

По его словам, выглядит так, что взяли и просто красиво перепаковали в обертку "Сделано в Украине", для чего три дня назад зарегистрировали очередной товарный знак. Из нового, говорит нардеп, будет некий Фонд поддержки, под который, очевидно, доноры дадут какой-то небольшой грант или заем, чтобы можно было дополнительно кредитовать/грантировать внутреннего производителя.

"Но у нас уже есть фонд развития предпринимательства. И честно говоря, нового здесь тоже ничего нет. Короче, единственное у меня логическое объяснение всему этому – что есть грантовые средства, которые почему-то донор только на такое (и ничего другое) готов дать… и мы вообще никак не убедим его изменить свое мнение. Но что-то подсказывает, что это не так"

, – подытожил нардеп.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине планируют поощрить граждан поддерживать отечественного производителя . Ожидается, что при покупке украинских товаров и услуг граждане будут получать кэшбек на специальный карточный счет.



