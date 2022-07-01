Зеленый принтер снова включился: о чем говорят решения Рады – что известно о новом омбудсмене

В пятницу, 1 июля, Верховная Рада поддержала ряд законопроектов, а также избрала нового омбудсмена Украины. Место уволенной Людмилы Денисовой занял член депутатской группы "За будущее", председатель Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубенец. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили принятые решения.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Таким быстрым ходом действий Зеленский ставит Европу перед фактом необходимости ускоренного принятия Украины в ЕС

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассуждает так:

"Учитывая количество законопроектов, принятых в один день парламентом (около 20 плюс разного рода ратификации), можно сказать, что "зеленый принтер снова включился". Огромное количество законов, которые затрагивают обычный порядок работы в большом количестве сегментов — это прецедент. И это меняет правила в ряде сфер. В частности, в экономических, социальных, юридических, правовых, коммунальных, международных аспектах".

По мнению эксперта, ВР как высший законодательный орган в нынешних непростых условиях демонстрирует эффективную работу. Вопросы – к ее качеству.

"Из позитива – есть общая концепция перемен в Украине – в сторону европейского сообщества. Все ветви власти ориентируются на президента. И готовы, по крайней мере, в юридической плоскости, делать быстрые шаги в рамках евроинтеграции. Скорее всего, таким быстрым ходом действий Зеленский ставит Европу перед фактом необходимости ускоренного принятия Украины в ЕС. Уверен, что президент намерен сделать максимум, чтобы выполнить все условия Евросоюза для вступления – еще до завершения своей первой каденции. Даже в условиях военного времени", – подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

В итоге, продолжает он, ЕС либо придется принять Украину, подтверждая неоднократно сказанные слова о демократических ценностях, единстве и так далее. О высокой цене, которую платит наша страна за свое евроинтеграционные устремления. Либо – не принять, чем колоссально ослабить свои позиции как союза. Так создается определенная "вилка", удобная для Украины и неудобная для Европы, считает эксперт.

"Но сложно и нам. Из-за массы правовых коллизий трудно было выполнять условия для евроинтеграции и до войны. А в нынешней ситуации – тем более. Суды, правоохранительная система, реформирование которых является одним из важнейших пунктов, ограничены в своей деятельности. Перенастраивать законодательство в условиях военного времени чревато определенным хаосом. И к этому надо быть готовыми", – предупреждает эксперт.

Что касается назначения Дмитрия Лубенца на пост омбудсмена – то это интересное, в какой-то мере, маркерное решение, считает Владислав Дзивидзинский.

"Напомню, что Лубенец – уроженец города Волноваха Донецкой области (оккупированная на данный момент территория). А именно Донбасс особенно страдает от войны, причем, еще с 2014 года. К тому же, новый омбудсмен является правозащитником, имеет профильное образование (юридическое, а еще — историческое). А в 2019 году в Верховную Раду 9-го созыва попал как беспартийный самовыдвиженец из Донецкой области. Безусловно, важно, что у него, в отличие от той же Денисовой, будет полное взаимопонимание со всеми ветвями власти. Что очень важно в условиях военного времени. С другой стороны – пост омбудсмена должен быть независимым от власти. Чего в данном случае мы сказать не можем, – акцентирует эксперт. – Таким образом, еще один государственный институт становится подконтролен Офису президента. Это определенный авторитаризм. Который допустим в условиях войны, но не в нормальном правовом режиме".

Как бы то ни было, ожидаем активизации работы омбудсмена с одновременной синхронизацией его действий с парламентом, правительством и ОП, отмечает Владислав Дзивидзинский. Подчеркивая, что если это всё приведет к улучшению ситуации с защитой прав обычных украинцев, активизации соответствующих судебных процессов в международных институциях касательно военных действий и не только – такое назначение в нынешних условиях можно только приветствовать.

В Украине целый месяц полноценно никто не осуществлял контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь считает сегодняшнее назначение нового омбудсмена позитивной новостью. Но призывает не забывать, что целый месяц, а именно с 31 мая до сегодня, украинцы жили в стране во время военного положения, в которой фактически отсутствовал омбудсмен. Что является грубым нарушением законодательства Украины.

"Получается, целый месяц полноценно никто не осуществлял контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине, – отмечает эксперт. – Это возмутительно!".

Комментируя массовое принятие ряда законопроектов, Денис Бондарь напомнил, что в их содержание депутаты всех созывов любили и любят "засовывать" определенные бомбы замедленного действия. Или правки, которые могут дать преференции определённым людям или целым бизнес группам, а также идти в противоречие с действующей Конституцией Украины.

"Как это было ранее, когда продлили срок пребывания под стражей любого лица без решения суда с 72 часов до 216, хотя в Конституции Украины четко прописано, что этот срок не может быть более 72 часов. В условиях военного положения, публичного обсуждения этих законопроектов не было, следовательно, описанные выше риски возможны, – считает эксперт. – Также стоит вспомнить, что когда "слуги" в 2019 году пришли к власти, их запущенный осенью бешенный принтер законопроектов привел к тому, что часть из них оказались с нормами которые в последующем Конституционный суд признал такими, которые не соответствуют Основному закону".

По словам Дениса Бондаря, если отталкиваться исключительно от названий законопроектов, которые были приняты сегодня, то часть из них можно оценивать, как позитивные и приближающие наше законодательство к европейскому, что является положительным сигналом.

"Хочется верить, что хотя бы под давлением Евросоюза наши депутаты будут подавать и голосовать за законопроекты, которые смогут реально приблизить нашу страну к ЕС как можно скорее. Но для этого нужно использовать европейские "лекала законов", которые уже давно написаны и применяются на практике", – резюмирует эксперт.

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