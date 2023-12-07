Зеленский уволил своего представителя в Раде: нардеп назвал причину

Как передает портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский освободил члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского от исполнения обязанностей своего представителя в Верховной Раде. Соответствующий указ №812/2023 от 7 декабря сегодня был опубликован на сайте Офиса президента. В то же время приказа относительно другого назначения Вениславского нет.

Федор Вениславский. Фото: из открытых источников

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", — говорится в официальном документе.

Стоит отметить, 3 июня 2019 года Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде.

12 сентября 202 года он освободил Вениславского от исполнения обязанностей, а другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Дембовского. Вениславского президент назначил своим представителем в Верховной Раде.

Хоть в Офисе президента не называют официальные причины увольнения Вениславского, нардеп Алексей Гончаренко у себя в Телеграмм поделился тем, что говорят в кулуарах. Якобы Федора Вениславского уволили за то, что он очень много говорил несогласованных вещей. Последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Нардеп отмечает, что эта идея действительно существует у власти, но окончательное решение еще не принято.

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