Заседание Рады: какие законопроекты поддержали депутаты

По словам политика, Рада поддержала ряд важных политических и экономических документов. Кроме этого, депутат сообщил, сколько голосов набрал каждый законопроект в парламенте.

21 апреля состоялось очередное заседание Верховной Рады. О том, каким у народных депутатов был продуктивный день, за что они проголосовали, сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Ярослава Железняка.

-7300 – продление военного положения на месяц, до 25 мая (300)

-7278 – закон об освобождении от налогообложения (18% + 1,5%) за вознаграждение за переданную нашей армии пригодную для применения военную трофейную технику врага // в целом (302)

-7299 – увеличение резервного фонда Бюджета на 200 млрд за счет заимствований // в целом (296)

-7270 – изменения к регулированию правового режима на временно оккупированной территории Украины в связи с полномасштабной войной // в целом (300)

-7275 – упрощение получения статуса безработного и назначение пособия по безработице во время войны // в целом (296)

-7269- упрощение процедуры принятия кадровых решений относительно должностей в органах местного самоуправления, должностей коммунального сектора в условиях военного положения // За основу ( 230)

-7282- упрощение строительства сооружений, предназначенных для жизнеобеспечения лиц, лишившихся жилья в результате войны // за основу (268)

-7249 — предлагается платить ренту только за реализуемый газ (а не добытый), а все остальное доплатить в течение 3 мес после окончания военного положения // за основу(287)

-7255 – совершенствуются существующие механизмы защиты гражданского населения и территорий в условиях войны // за основу (292)

-5847 — разграничение полномочий Министерства внутренних дел Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в сфере гражданской защиты // в целом

-7227 – повышение эффективности организации работы поставщиков электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения // за основу (245)

-7264 — упрощение фитосанитарных мероприятий для сельскохозяйственной продукции и агрохимикатов // за основу (293)

-7289- особенности регулирования земельных отношений в условиях военного положения // за основу (233)

-3688 — дополнить перечень объектов, которые передаются бесплатно из государственной в коммунальную собственность, целостными имущественными комплексами государственных пожарно-спасательных подразделений // целом (299)

-6416 — продолжение возможности участия международных организаций в закупке лекарств для Украины // в целом (266)

-7194 – процедура розыска и национализации имущества страны-агрессора (через НАПК и антикор. суд) // в целом (302)

-7280 — определение исчерпывающего перечня обстоятельств, при которых не распространяются ограничения допустимой стоимости полученных подарков и другие требования антикоррупционного законодательства // за основу (269)

-4284- очищение украинского законодательства от терминологической советщины // в целом (293)

-7301 – исключение медведчука из членов Комитета ВРУ по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий (295)