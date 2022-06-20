Заседание парламента: какие важные законопроекты поддержали депутаты

Верховная Рада приняла двадцать законопроектов на заседании 19 июня. Среди них есть законы о расторжении соглашений с СНГ, по вопросам социальной защиты. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



Верховная Рада, фото из открытых источников

В частности, был принят законопроект №7471 об обращении в страны ЕС по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Свои голоса отдали 315 депутатов всех фракций и партий.

Украина разорвет соглашения с россией. Приняты законопроекты:

— №0149 о прекращении сотрудничества Украины и россии в сфере научно-технического сотрудничества,

— №0093 – Украина разрывает соглашение с СНГ о сотрудничестве в сфере развития систем сотовой подвижной связи;

— №0103 – наше государство выходит из соглашения стран СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и средств защиты животных;

— №0141- о прекращении действия протокола СНГ по Соглашению о межправительственной фельдьегерской связи;

— №0147 – Украина разрывает соглашение с СНГ по развитию малого бизнеса.

Также парламент принял законопроект №0155, где речь идет об организации мероприятий в связи с изменением торгового Соглашения между Украиной и Великобритании. Нардепы поддержали документ №7430 и обратятся от имени украинских властей к правительствам других государств с призывом расторгнуть с россией договоры об избежании двойного налогообложения.

Кроме того, нардепы поддержали запрет российской музыки (№7273-д) и книг из россии и Беларуси (№7459). В то же время украинские издательства и книжные магазины будут получать дотации и субсидии (№6287). Два законопроекта в сфере образования приняты в целом: №7293 о расширении возможностей получения профессионального образования для некоторых категорий украинцев и №7325 снятия ограничений на период военного положения о длительности образовательного процесса и количестве учащихся в классах. Относительно защиты детей парламент поддержал документ №7450 об обращении в ООН по поводу недопустимости передачи похищенных и принудительно вывезенных детей из Украины на усыновление в рф.

Одобрен за основу законопроект №7310 по установлению упрощенного порядка документирования фактов рождения или смерти людей во время военного положения.

В финансовой сфере приняты четыре документа, которые предложили депутаты: по выплате средств из бюджета специалистам Украинского культурного фонда (№7417); о возможностях выбора финучреждения для получения военных пенсий (№7337); военные, участвующие в боевых действиях, не будут платить с зарплаты военный сбор (№7432); система подачи жалоб в процессе государственных закупок отсрочено (№7328).

Депутаты проголосовали за новые нормы для строительства сооружений – обязательно наличие бомбоубежищ (№7398).

Как писал портал "Комментарии", депутаты создали новое межфракционное объединение.



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