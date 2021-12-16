Защита малого бизнеса: удастся ли оппозиции собрать подписи для рассмотрения важных законопроектов

Юлия Тимошенко, лидер фракции "Батькивщина", рассказала, что ночью на народных депутатов от партии "Слуга народа" оказывали давление. После этого те отозвали свои подписи под обращением о проведении внеочередного заседания парламента. Ранее оппозиционеры собрали более 160 подписей, чтобы на внеочередном заседании рассмотреть законопроекты, которые должны защитить малый бизнес. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Парламент должен собраться на внеочередное заседание, фото из открытых источников

Однако утром в связи с отзывом оказалось, что голосов не хватает. По словам Тимошенко, после разговоров с президиумом парламента и руководством "Слуги народа" в сессионном зале продолжают добирать еще 11 голосов для необходимого количества.

"Ночью, под давлением несколько депутатов от "слуг" отозвали свои подписи. В Верховной Раде был большой скандал, потому что не имели права по регламенту давать право отозвать эти подписи. Не имели права сегодня снимать внеочередное заседание, посвященное защите работы ФЛП. Закончился согласительный совет и мы принудили их к тому, чтобы они снова поставили подписи. Сейчас проходит процесс добора 11 подписей", — рассказала нардеп.

По ее словам, физические лица предприниматели несколько дней назад собирались у стен Верховной Рады и требовали встречи с народными депутатами и президиумом парламента. Однако их не пропустили в помещение. Тогда представители малого бизнеса передали через депутатов фракции "Батькивщина" два законопоекта. Один полностью возвращает старую систему налогообложения, второй предусматривает отсрочку введения в действие законопроекта №5600, который должен вступить в силу с 1 января 2022 года.



Тимошенко говорит, что законы, которые принял парламент, лишают малых предпринимателей возможности иметь рабочее место. Это, по сути, закон по ликвидации малого бизнеса, говорит политик.



Если на внеочередном заседании депутаты не примут какой-либо из новых законопроектов, то с 1 января сотни тысяч малых предпринимателей могут лишиться своих рабочих мест.



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