BTC/USD
46513.00
ETH/USD
3416.38
LTC/USD
182.96
USD/UAH
26.89
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5091 "Об обеспечении прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".
Защита инвесторов жилой недвижимости: сильные и слабые стороны законопроекта - фото из открытых источников
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита оценил для издания "Комментарии" сильные и слабые стороны проекта закона, а также рассказал, каких еще важных документов в данной сфере нам не хватает.
Согласно документу, строящемуся объекту будет присвоен временный статус объекта незавершенного строительства. Пока не ясно, как в таком случае, по какой налоговой базе, будут проходить продаваемые квартиры.
Но главный момент, по мнению специалиста, это, конечно же, налогообложение. Ожидается, что размер отчислений будет прописан в отдельном нормативном законе. Ведь изменения в налоговый кодекс или бюджет осуществляются только отдельными законопроектами.
У слову, среди основных особенностей Законопроекта №5091 стоит назвать такие:
- Средства на покупку будущего объекта недвижимости (квартиры, паркоместа и пр.) привлекаются по договорам купли-продажи;
- На будущий объект недвижимости в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество регистрируются специальные имущественные права;
- Продажу будущих объектов недвижимости застройщик / девелопер может осуществлять только после регистрации специальных имущественных прав;
- Внедрение гарантированной части строительства — часть объекта, которую застройщик не может продать до завершения строительства;
- Застройщик / девелопер обязан согласовывать изменения в проектной документации с покупателем, если такие изменения влияют на интересы покупателя;
- Законом устанавливаются обязательные требования раскрытия информации о застройщике и будущий многоквартирный дом;
- Все договора между застройщиком и покупателем должны быть нотариально удостоверены.
Также законопроект вводит ряд новых терминов, среди которых, пожалуй, главным стоит считать "девелопер строительства" (ранее такого понятия в законодательной плоскости просто не существовало).
Девелопер строительства — юридическое лицо или ФЛП (ФОП), которое на основе договора с заказчиком строительства обеспечивает организацию строительства и финансирования строительства объекта.
Специальное имущественное право — вид имущественных прав на объект незавершенного строительства или будущей недвижимости, позволяющий владеть и распоряжаться им. Спец. имущественное право возникает после получения права на осуществление строительных работ и заканчивается после принятия в эксплуатацию завершенного объекта.
Объект незавершенного строительства — объект недвижимого имущества, который будет построен в будущем, на который получено право на выполнение строительных работ и который не принят в эксплуатацию.
Делимый объект — в составе такого объекта есть будущие объекты недвижимости (квартиры, паркоместа и пр.).
Неделимый объект — в составе такого объекта нет будущих объектов недвижимости.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как изменятся цены на жилье осенью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости