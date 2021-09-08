Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5091 "Об обеспечении прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Защита инвесторов жилой недвижимости: сильные и слабые стороны законопроекта - фото из открытых источников

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита оценил для издания "Комментарии" сильные и слабые стороны проекта закона, а также рассказал, каких еще важных документов в данной сфере нам не хватает.

"Согласно идее разработчиков, этот Законопроект направлен на защиту инвесторов-покупателей на первичном рынке и должен повысить доверие граждан к застройщикам. С одной стороны, отныне инвестор на первичном рынке получает полноценные “права” покупателя. Но пока нет конкретики, как будет решаться вопрос налогообложения недостроенных объектов", — говорит эксперт.

Согласно документу, строящемуся объекту будет присвоен временный статус объекта незавершенного строительства. Пока не ясно, как в таком случае, по какой налоговой базе, будут проходить продаваемые квартиры.

"Отдельно стоит сказать о предусмотренных “гарантийных площадях” в недостроенном объекте, реализация которых станет возможной только после ввода объекта в эксплуатацию. Пока не ясно, каков же % жилья застройщик не сможет продать до введения в эксплуатацию. Но в любом случае девелоперам придется немного иначе формировать свои бизнес-планы, учитывая необходимость наличия гарантийных квартир", — продолжает Юрий Пита.

Но главный момент, по мнению специалиста, это, конечно же, налогообложение. Ожидается, что размер отчислений будет прописан в отдельном нормативном законе. Ведь изменения в налоговый кодекс или бюджет осуществляются только отдельными законопроектами.

"Пока рано говорить о том, вырастет ли налоговая нагрузка на застройщиков, но риск такой есть. Вспомним пресловутый законопроект 5600, в котором предлагается взимать НДС с продажи жилья. Плюс может появиться налог на прибыль по Деривативам (деривативные сделки составляют около 30% от общего количества). То есть, вопрос налогообложения станет наиболее важным для эффективности принятого закона", — резюмирует Юрий Пита.

У слову, среди основных особенностей Законопроекта №5091 стоит назвать такие:

- Средства на покупку будущего объекта недвижимости (квартиры, паркоместа и пр.) привлекаются по договорам купли-продажи;

- На будущий объект недвижимости в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество регистрируются специальные имущественные права;

- Продажу будущих объектов недвижимости застройщик / девелопер может осуществлять только после регистрации специальных имущественных прав;

- Внедрение гарантированной части строительства — часть объекта, которую застройщик не может продать до завершения строительства;

- Застройщик / девелопер обязан согласовывать изменения в проектной документации с покупателем, если такие изменения влияют на интересы покупателя;

- Законом устанавливаются обязательные требования раскрытия информации о застройщике и будущий многоквартирный дом;

- Все договора между застройщиком и покупателем должны быть нотариально удостоверены.

Также законопроект вводит ряд новых терминов, среди которых, пожалуй, главным стоит считать "девелопер строительства" (ранее такого понятия в законодательной плоскости просто не существовало).

Девелопер строительства — юридическое лицо или ФЛП (ФОП), которое на основе договора с заказчиком строительства обеспечивает организацию строительства и финансирования строительства объекта.

Специальное имущественное право — вид имущественных прав на объект незавершенного строительства или будущей недвижимости, позволяющий владеть и распоряжаться им. Спец. имущественное право возникает после получения права на осуществление строительных работ и заканчивается после принятия в эксплуатацию завершенного объекта.

Объект незавершенного строительства — объект недвижимого имущества, который будет построен в будущем, на который получено право на выполнение строительных работ и который не принят в эксплуатацию.

Делимый объект — в составе такого объекта есть будущие объекты недвижимости (квартиры, паркоместа и пр.).

Неделимый объект — в составе такого объекта нет будущих объектов недвижимости.

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