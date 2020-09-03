Запуск электронной трудовой книжки: риск утечки личных данных или необходимый Украине закон

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Таисия Ерохина
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который позволит запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Эксперты специально для "Комментариев" оценили позитив и риски данного решения.
Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль уверен: "Всё, исключающее бумагу в архивах - хорошо. Но вопрос цены. На сколько это актуально, когда дефицит бюджета - 300 млрд грн?"
По словам эксперта, когда знакомишься с любым законопроектом и читаешь экономическое обоснование - начинаешь верить в силу разума. Но потом включаешь мозги, и начинаются вопросы.
"Например, в службе занятости формируют бумажные папки. Но позвольте, вся инфа в электронном виде. Но - "так положено", – отмечает Владимир Коваль. – Трудовые книжки, конечно, архаизм. Но - как без них? Фактически, это единственное свидетельство, что вы жили, и не дарма ели свой хлеб… Думаю, штамп "трудовой книжки" будет жить еще несколько поколений. Впрочем, когда-то и зарплату на карточку воспринимали в штыки. Так что разрушаем "советские штампы" вместе".
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук напоминает, что еще с начала нулевых, после одобрения пенсионного законодательства, основной для начисления пенсий были взносы в Пенсионный фонд.
"Остальное - уже не так важно, – подчеркивает эксперт. – Если ранее трудовая книжка была основанием, чтобы соответствующие органы могли проконтролировать, где человек работал (исходя из этого начислялся стаж и пенсия), то теперь это всё такого значения не имеет. Так что я вообще не понимаю, зачем нужны трудовые книжки - и бумажные, и электронные".
Борис Кушнирук отмечает, что во времена СССР трудовые книжки были в какой-то мере составляющими "облико морале" советского человека. Туда, в частности, вносились определенные записи о трудовых успехах.
"Сейчас в этом нет нужды. А при приеме на работу смотрят в резюме, в рекомендации. Или же соответствующие отделы уточняют друг у друга нужную информацию. Если речь о высококвалифицированном специалисте, может быть и созвон руководителей напрямую. В общем, необходимости в таком институте как трудовая книжка – я не вижу, – говорит эксперт. – К сожалению, пока просто не хватает мозгов отказаться от этого раритета, который не соответствует современным реалиям, современной жизни общества".
По мнению заместителя директора Украинского центра социальной аналитики (УЦСА) Валерия Песецкого, людей, которые перейдут на электронную форму трудовых книжек, можно точно "поздравить" с тем, что их персональные данные будут в открытом доступе для всякого жулья. Как ныне реестры недвижимости.
"Так что чего будет по итогу больше – пользы или вреда от этой новации – большой вопрос, – говорит эксперт. – Я вообще крайне настороженно отношусь к государственным электронным сервисам. Они вроде как должны облегчить жизнь их пользователям, сделать ее более удобной и комфортной, но практика показывает, что чаще всего это не так. И подобные проекты - просто отмывка денег на создании продукта и его поддержке частными кампаниями".
Валерий Песецкий не понимает надобности в трудовых книжках, если ныне под большим вопросом существование собственно Пенсионного фонда.
"Уже озвучиваются публично идеи, что государственное пенсионное обеспечение нужно отменить - и полностью перейти к практике частных пенсионных фондов, - напоминает замдиректора УЦСА. – Ведь реально государственный ПФ давно банкрот. И живет лишь благодаря дотациям из госбюджета, которых с каждым годом нужно всё больше, чтобы поддерживать его платежеспособность".
Эксперт считает, что за те пять лет, которые обозначены как переходный период от трудовых книжек в бумажном виде к трудовым электронным, их функционал может свестись к нулю.
"Ведь для частных ПФ ни стаж, ни профессия никакой роли не играют по определению. Что вложил - то получил назад, – отмечает Валерий Песецкий. – Размер пенсии и срок ее выплат определяется исключительно объемом переведенных денег. Так что в обстоятельствах, когда государство должно упразднять централизованное пенсионное обеспечение, но не знает, когда это сделать, подобный проект - исключительная отмывка денег".
Напомним, оглашены ТОП-10 новых государственных услуг онлайн, которые запустят в Украине в октябре.
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