Запуск электронной трудовой книжки: риск утечки личных данных или необходимый Украине закон

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который позволит запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Эксперты специально для "Комментариев" оценили позитив и риски данного решения.

"Штамп "трудовой книжки" будет жить еще несколько поколений"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль уверен: "Всё, исключающее бумагу в архивах - хорошо. Но вопрос цены. На сколько это актуально, когда дефицит бюджета - 300 млрд грн?"

По словам эксперта, когда знакомишься с любым законопроектом и читаешь экономическое обоснование - начинаешь верить в силу разума. Но потом включаешь мозги, и начинаются вопросы.

"Например, в службе занятости формируют бумажные папки. Но позвольте, вся инфа в электронном виде. Но - "так положено", – отмечает Владимир Коваль. – Трудовые книжки, конечно, архаизм. Но - как без них? Фактически, это единственное свидетельство, что вы жили, и не дарма ели свой хлеб… Думаю, штамп "трудовой книжки" будет жить еще несколько поколений. Впрочем, когда-то и зарплату на карточку воспринимали в штыки. Так что разрушаем "советские штампы" вместе".

"Необходимости в таком институте как трудовая книжка – нет"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук напоминает, что еще с начала нулевых, после одобрения пенсионного законодательства, основной для начисления пенсий были взносы в Пенсионный фонд.

"Остальное - уже не так важно, – подчеркивает эксперт. – Если ранее трудовая книжка была основанием, чтобы соответствующие органы могли проконтролировать, где человек работал (исходя из этого начислялся стаж и пенсия), то теперь это всё такого значения не имеет. Так что я вообще не понимаю, зачем нужны трудовые книжки - и бумажные, и электронные".

Борис Кушнирук отмечает, что во времена СССР трудовые книжки были в какой-то мере составляющими "облико морале" советского человека. Туда, в частности, вносились определенные записи о трудовых успехах.

"Сейчас в этом нет нужды. А при приеме на работу смотрят в резюме, в рекомендации. Или же соответствующие отделы уточняют друг у друга нужную информацию. Если речь о высококвалифицированном специалисте, может быть и созвон руководителей напрямую. В общем, необходимости в таком институте как трудовая книжка – я не вижу, – говорит эксперт. – К сожалению, пока просто не хватает мозгов отказаться от этого раритета, который не соответствует современным реалиям, современной жизни общества".

"Подобный проект - исключительная отмывка денег"

По мнению заместителя директора Украинского центра социальной аналитики (УЦСА) Валерия Песецкого, людей, которые перейдут на электронную форму трудовых книжек, можно точно "поздравить" с тем, что их персональные данные будут в открытом доступе для всякого жулья. Как ныне реестры недвижимости.

"Так что чего будет по итогу больше – пользы или вреда от этой новации – большой вопрос, – говорит эксперт. – Я вообще крайне настороженно отношусь к государственным электронным сервисам. Они вроде как должны облегчить жизнь их пользователям, сделать ее более удобной и комфортной, но практика показывает, что чаще всего это не так. И подобные проекты - просто отмывка денег на создании продукта и его поддержке частными кампаниями".

Валерий Песецкий не понимает надобности в трудовых книжках, если ныне под большим вопросом существование собственно Пенсионного фонда.

"Уже озвучиваются публично идеи, что государственное пенсионное обеспечение нужно отменить - и полностью перейти к практике частных пенсионных фондов, - напоминает замдиректора УЦСА. – Ведь реально государственный ПФ давно банкрот. И живет лишь благодаря дотациям из госбюджета, которых с каждым годом нужно всё больше, чтобы поддерживать его платежеспособность".

Эксперт считает, что за те пять лет, которые обозначены как переходный период от трудовых книжек в бумажном виде к трудовым электронным, их функционал может свестись к нулю.

"Ведь для частных ПФ ни стаж, ни профессия никакой роли не играют по определению. Что вложил - то получил назад, – отмечает Валерий Песецкий. – Размер пенсии и срок ее выплат определяется исключительно объемом переведенных денег. Так что в обстоятельствах, когда государство должно упразднять централизованное пенсионное обеспечение, но не знает, когда это сделать, подобный проект - исключительная отмывка денег".

Напомним, оглашены ТОП-10 новых государственных услуг онлайн, которые запустят в Украине в октябре.

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