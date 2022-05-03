Запрет пророссийских партий поддержали депутаты бывшей ОПЗЖ

3 мая в Верховной Раде народные избранники голосовали по законопроекту №7172-1 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий".

Фото Телеграм Ярослав Железняк

Поддержали запрет члены бывшей партии "Оппозиционной платформы — За жизнь", которая переименовалась в "Платформа за жизнь и мир". Набралось от партии 12 голосов, еще пять голосов отдали ее члены, ставшие внефракционными.

От партии "Слуга народа" набралось 222 голоса, от "Европейской солидарности" — 21, "Батькивщина" — 16, "За майбутнє" — 18. Голосование за проект во втором чтении и в целом набрало необходимое количество голосов. Так что законопроект принят. Об этом написал Дмитрий Разумков.

Законопроект предусматривает изменения в статью 5 ЗУ "О политических партиях в Украине", включая в пункты, ограничивающие образование и деятельность политических партий два пункта:

— об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии против Украины, отрицании оккупации части территории Украины и представление вооруженной агрессии российской федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны;

— о прославлении, одобрении, оправдании действий и бездействии лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований российской федерации, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, финансируемых рф.

В этот же закон также вносятся изменения в статьи 13, 21. В частности, в статье 21 указано, что "в случае запрета судом политической партии имущество, средства и другие активы политической партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда".

Кроме того, законопроект №7172-1 предусматривает внесение изменений в следующие нормативные акты: закон "О судебном сборе", Кодекс административного судопроизводства Украины.

В целом, Рада рассмотрела половину из документов, которые были в повестке дня, в настоящее время продолжается рассмотрение второй сотни поправок из 500 в закон об особенностях работы местного самоуправления во время войны №7269, пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Как сообщал портал "Комментарии", среди россиян распространяется патриотический "флешмоб".





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