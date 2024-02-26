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Замечание на 9 листах. Лубинец рассказал почему нельзя предоставлять ТЦК дополнительные полномочия

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике правительственный законопроект о мобилизации в части предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Об этом он сказал в эфире Радио NV. В частности, по его словам, многие положения нарушают Конституцию

сегодня, 12:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Дмитрий Лубинец отметил, что направил свои замечания по законопроекту о мобилизации главе комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. По его словам, описание замечаний заняло 9 листов. Также эти рекомендации представлены через процедуру поправок.

Замечание на 9 листах. Лубинец рассказал почему нельзя предоставлять ТЦК дополнительные полномочия

Дмитрий Лубинец

Омбудсмен подчеркнул, что поддержит принятие законопроекта о мобилизации, если его правки будут поддержаны.

Кроме того, Лубинец подчеркнул, что главным предостережением является то, что правительственный законопроект нарушает Конституцию. По его словам, работники ТЦК военные, а Основной закон четко говорит, что представители армии не могут ограничивать права граждан Украины.

"Это прямая норма нашей Конституции. Это основной вопрос, который я постоянно пытаюсь донести до нардепов и Минобороны",
– подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что в законопроект о мобилизации подано огромное количество правок, с помощью которых, вероятно, удастся изменить документ так, чтобы он не нарушал Конституцию и права граждан.

Напомним, депутаты в первом чтении приняли правительственный законопроект о мобилизации. До 21 февраля народные депутаты подали тысячи поправок в документ. Ожидается, что профильный комитет будет рассматривать их в течение нескольких недель. Только после этого законопроект вынесут на голосование во втором чтении.

Портал "Комментарии" сообщал, что глава государства во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" прокомментировал законопроект о мобилизации, который вызвал немало обсуждений в обществе. Он предложил народным депутатам работать, а потом посмотреть, что из этого получится.




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Источник: https://t.me/nvua_official/75331
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