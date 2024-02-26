Замечание на 9 листах. Лубинец рассказал почему нельзя предоставлять ТЦК дополнительные полномочия

Дмитрий Лубинец отметил, что направил свои замечания по законопроекту о мобилизации главе комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. По его словам, описание замечаний заняло 9 листов. Также эти рекомендации представлены через процедуру поправок.

Дмитрий Лубинец

Омбудсмен подчеркнул, что поддержит принятие законопроекта о мобилизации, если его правки будут поддержаны.

Кроме того, Лубинец подчеркнул, что главным предостережением является то, что правительственный законопроект нарушает Конституцию. По его словам, работники ТЦК военные, а Основной закон четко говорит, что представители армии не могут ограничивать права граждан Украины.

"Это прямая норма нашей Конституции. Это основной вопрос, который я постоянно пытаюсь донести до нардепов и Минобороны",

– подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что в законопроект о мобилизации подано огромное количество правок, с помощью которых, вероятно, удастся изменить документ так, чтобы он не нарушал Конституцию и права граждан.

Напомним, депутаты в первом чтении приняли правительственный законопроект о мобилизации. До 21 февраля народные депутаты подали тысячи поправок в документ. Ожидается, что профильный комитет будет рассматривать их в течение нескольких недель. Только после этого законопроект вынесут на голосование во втором чтении.

Портал "Комментарии" сообщал, что глава государства во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" прокомментировал законопроект о мобилизации, который вызвал немало обсуждений в обществе. Он предложил народным депутатам работать, а потом посмотреть, что из этого получится.