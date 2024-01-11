Законопроект по мобилизации: о чем договорились на закрытом совещании

Как информирует портал "Комментарии", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл у себя в Телеграмм подробности закрытого совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме, где обсуждались основные моменты пресловутого законопроекта №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета военной службы.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Как отметил нардеп, на совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

"Напоминаю, что его (ред — законопроекта) обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства о работе с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации", – написал Давид Арахамия.

Он добавил, по результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно инициатор получит предложения, которые были наработаны на комитете и в рабочих группах.

Читайте также на портале "Комментарии" — законопроект об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, внесенный правительством в парламент в конце 2023 года, на этой неделе будет, похоже, наконец, вынесен в зал заседаний. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дорабатывал его с 4 января. И, судя по всему, первоначальный вариант претерпевает значительные изменения. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами перипетии вокруг этого резонансного законопроекта.



