logo

BTC/USD

47765.32

ETH/USD

2648.39

LTC/USD

73.12

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Законопроект по мобилизации: о чем договорились на закрытом совещании
commentss НОВОСТИ Все новости

Законопроект по мобилизации: о чем договорились на закрытом совещании

Законопроект по мобилизации возвращается инициатору на доработку

сегодня, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как информирует портал "Комментарии", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл у себя в Телеграмм подробности закрытого совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме, где обсуждались основные моменты пресловутого законопроекта №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета военной службы.

Законопроект по мобилизации: о чем договорились на закрытом совещании

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Как отметил нардеп, на совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

"Напоминаю, что его (ред — законопроекта) обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства о работе с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации", – написал Давид Арахамия.

Он добавил, по результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно инициатор получит предложения, которые были наработаны на комитете и в рабочих группах.

Читайте также на портале "Комментарии" — законопроект об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, внесенный правительством в парламент в конце 2023 года, на этой неделе будет, похоже, наконец, вынесен в зал заседаний. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дорабатывал его с 4 января. И, судя по всему, первоначальный вариант претерпевает значительные изменения. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами перипетии вокруг этого резонансного законопроекта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/David_Arakhamia/344
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости