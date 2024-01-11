Законопроект по мобилизации: о чем договорились на закрытом совещании

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Кравцев Сергей
Как информирует портал "Комментарии", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл у себя в Телеграмм подробности закрытого совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме, где обсуждались основные моменты пресловутого законопроекта №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета военной службы.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
Как отметил нардеп, на совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.
Он добавил, по результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно инициатор получит предложения, которые были наработаны на комитете и в рабочих группах.
Читайте также на портале "Комментарии" — законопроект об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, внесенный правительством в парламент в конце 2023 года, на этой неделе будет, похоже, наконец, вынесен в зал заседаний. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дорабатывал его с 4 января. И, судя по всему, первоначальный вариант претерпевает значительные изменения. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами перипетии вокруг этого резонансного законопроекта.
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