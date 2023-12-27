Законопроект по мобилизации могут отправить на доработку: какие самые спорные моменты

Законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и службы будет проголосован Верховной Радой в первом чтении ориентировочно 10-14 января. В целом законопроект планируют принять до конца января или в начале февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Издание отмечает, что по наиболее вероятному сценарию законопроект перед этим вернут правительству на доработку: в текущей редакции он вряд ли соберет достаточное количество голосов.

В парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны сообщили, что новые правила мобилизации и демобилизации нарабатывались в течение года, но финальный документ стал для членов комитета неожиданностью. По словам двух нардепов, большинство дискуссионных норм (ограничения прав уклонистов, электронные повестки, возможная мобилизация людей с инвалидностью третьей группы и так далее), появились после доработки законопроекта Министерством обороны.

Депутаты также отмечают, что законопроект несет экономические риски, в частности из-за ограничений для уклонистов в определенных государственных и финансовых услугах.

Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха отмечает, что значительная часть населения после принять законопроекта может оборвать какие-либо связи с государством, среди последствий – прекращение работы с государственными банками, снятие наличных денег, переход на серое трудоустройство, снижение налоговых поступлений, увеличение эмиграции трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики.

В парламенте отметили, что у законопроекта в таком виде нет "хорошего финала".

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