logo

BTC/USD

42655.03

ETH/USD

2243.95

LTC/USD

74.41

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Законопроект по мобилизации могут отправить на доработку: какие самые спорные моменты
commentss НОВОСТИ Все новости

Законопроект по мобилизации могут отправить на доработку: какие самые спорные моменты

В январе по подходу к мобилизации в Украине ожидает большая дискуссия в Верховной Раде

сегодня, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и службы будет проголосован Верховной Радой в первом чтении ориентировочно 10-14 января. В целом законопроект планируют принять до конца января или в начале февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

Законопроект по мобилизации могут отправить на доработку: какие самые спорные моменты

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Издание отмечает, что по наиболее вероятному сценарию законопроект перед этим вернут правительству на доработку: в текущей редакции он вряд ли соберет достаточное количество голосов.

В парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны сообщили, что новые правила мобилизации и демобилизации нарабатывались в течение года, но финальный документ стал для членов комитета неожиданностью. По словам двух нардепов, большинство дискуссионных норм (ограничения прав уклонистов, электронные повестки, возможная мобилизация людей с инвалидностью третьей группы и так далее), появились после доработки законопроекта Министерством обороны.

Депутаты также отмечают, что законопроект несет экономические риски, в частности из-за ограничений для уклонистов в определенных государственных и финансовых услугах.

Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха отмечает, что значительная часть населения после принять законопроекта может оборвать какие-либо связи с государством, среди последствий – прекращение работы с государственными банками, снятие наличных денег, переход на серое трудоустройство, снижение налоговых поступлений, увеличение эмиграции трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики.

В парламенте отметили, что у законопроекта в таком виде нет "хорошего финала".

Читайте также на портале "Комментарии" — мобилизация в Украине: плюсы и минусы нового законопроекта. К чему возникает больше всего вопросов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://forbes.ua/war-in-ukraine/nemae-khoroshogo-finalu-uryad-khoche-motivuvati-sotni-tisyach-ukraintsiv-mobilizuvatisya-do-zsu-posilenim-kontrolem-i-zbilshenimi-shtrafami-chi-pidtrimae-tse-verkhovna-rada-26122023-18136
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости