Законопроект о мобилизации: в Раде рассказали, какие правки уже отклонены

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 27 февраля начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. К нему подали более чем 4196 правок. Как передает портал "Комментарии", нардеп и член оборонного Комитета Федор Вениславский рассказал в интервью "ТСН", что Комитет поделил все правки по содержанию на 17 блоков.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Вчера прошли первые шесть блоков. Сегодня продолжим рассмотрение", — рассказал нардеп.

По его словам, члены комитета отклонили вопрос об электронной повестке и электронном кабинете военнообязанного.

Относительно электронных повесток и электронного кабинета, то, по словам Вениславского, Комитет не будет рекомендовать такие законодательные нововведения и будет считать их отклоненными. По ограничению других конституционных прав и свобод, комитет тоже будет против. А именно по блокированию банковских счетов и предоставлению консульских услуг.

При этом политик указал, что в законопроект пройдет – конкретизация полномочий органов госвласти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по участию в процессе мобилизации.

"Мы конкретизируем их обязанности, чтобы они не перекладывали все на ТЦК и СП. Также точно пройдет правка о необходимости граждан в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его работникам полиции или сотрудникам ТЦК и СП. Также члены Комитета поддержали, что этот процесс — проверку документов и вручение повесток, нужно фиксировать на видеокамеру", — проинформировал парламентарий.

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