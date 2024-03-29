Законопроект о мобилизации: к чему много вопросов и почему Рада затягивает процесс

Лишь 29 марта Комитет национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины закончил рассмотрение всех 4269 правок к законопроекту о мобилизации. При этом за его рассмотрение в зале заседаний парламент, похоже, возьмется лишь через две недели, а некоторые правки уже вызывают ряд вопросов. Эпопея вокруг законопроекта о мобилизации в Украине, принять который призывают наши союзники, происходит на фоне усиления слухов о том, что РФ готовит сотни тысяч новых солдат. О чём говорит происходящее вокруг мобилизации и соответствующего проекта закона, как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Вызывает удивление норма, что госслужащих нельзя мобилизовать

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук считает, что мы видим полную бездарность, халатность, безответственность депутатов ВР касательно мобилизации.

предлагая, в том числе, такую дурь как "налог на трусость", когда можно фактически купить "бронь". Тогда как попытка протянуть норму, что при наличии определенных средств можно не идти воевать, идет вразрез с Конституцией Украины, где сказано о праве на равенство", – подчеркивает эксперт. "Их разговоры о том, как они любят и поддерживают ВСУ, нивелируются их действиями, их танцами с бубнами вокруг жизненно необходимого нам законопроекта. Мало того, что его внесение в Раду задержалось примерно на год, так еще и теперь заспамили правками

К сожалению, продолжает он, у нас отсутствует и массированная медийная кампания касательно рекрутинга, касательно необходимости поддержки ВСУ.

"А всё вышеперечисленное, включая организацию мобилизации – ответственность действующих (в нашем случае, увы, скорее — бездействующих) законодательной и исполнительной власти. Представителям которой стоило бы вспомнить статью 17 нашей Конституции, где указано, что защита государственных границ и территориальной целостности Украины – священная обязанность каждого гражданина Украины", – акцентирует Михаил Макарук.

По его словам, некоторые правки просто поражают своим цинизмом. В том числе – что нельзя мобилизовать госслужащих.

"Будут ситуации (а они будут!), когда такие как я станут возвращаться на гражданку. И общаться с теми, кто давал присягу госслужащего. И какой-то барыга, всю войну просидевший в тылу, начнет мне хамить и говорить что-то типа "я тебя воевать не посылал". Представляете, какой может быть ответная реакция!? А вот, если б эти госслужащие "прохавали" окопную жизнь, побывали под обстрелом (не в тылу, а на фронте), теряли фронтовых побратимов, у них отношение к ветеранам, к своим обязанностям, к жизни вообще было бы совсем иным. Потому я против того, чтоб госслужащих не мобилизовывали! Пусть фронтовики становятся госслужащими, и госслужащие – фронтовиками. Тогда в государстве будет больше порядка и взаимопонимания", – уверен Михаил Макарук.

Резонансный законопроект могут даже не принять

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким мнением:

При этом сам резонансный законопроект могут даже не принять – банально не хватит голосов". "В парламенте наблюдается явный кризис. Голосов не хватает, потому всё так долго и нудно принимается. Никто брать на себя ответственность за непопулярные решения не хочет. Вероятно, осознав, что надо понимать градус накала страстей вокруг мобилизации, появляются заявления типа недавнего от нового главкома Сырского, что якобы нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, что цифра может быть существенно откорректирована

С другой стороны, продолжает эксперт, у нас есть закон о мобилизации. Но он не отвечает реалиями военного времени. И задачей нового было сделать процесс мобилизации более эффективным.

"Но, когда ты исходишь из политических рейтингов, а не государственной необходимости, получается то, что видим сейчас в исполнении Офиса президента, Кабмина и Рады, – подчеркивает Алексей Голобуцкий. – Как ни крути, закон репрессивный, он – о принуждении. И тот, кто его примет, должен быть готов принять и весь негатив. В идеале президент как верховный главнокомандующий должен был взять на себя инициативу, положить на алтарь государственной необходимости свои рейтинг и политическое будущее — и всеми силами пробивать через Раду мобилизационный законопроект. Но мы, увы, живем в неидеальной стране и неидеальном мире. Потому видим такой цирк вокруг важнейшего законопроекта, который по ходу еще и максимально выхолащивают, готовя ко второму чтению".

Эксперт не исключает, что уберут размытое понятие "частично годен", снизят возраст тех, кого можно мобилизовать на фронт. Но вряд ли в итоге мы увидим эффективный инструмент, позволяющий качественно и быстро пополнять вооруженные силы, считает он. И вряд ли то, что будет принято (если будет принято) позитивно воспримет большая часть украинского общества.

Читайте также на портале "Комментарии" — как нужно менять подход с мобилизацией: что может повлиять на мнение украинцев.



