Закон об игорном бизнесе: как он будет функционировать в Украине

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д относительно легализации игорного бизнеса. "Комментарии" узнали у экспертов, какие "подводные камни" есть в данном законе и как он будет работать в таком виде в украинских реалиях.

"Подобные инициативы в украинских реалиях будут упираться в практическую реализацию"

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин считает, что внешне закон выглядит довольно цивилизованно.

"Вроде бы, есть необходимые ограничители, чтобы в игорные заведения не попадали лудоманы (люди с зависимостью от игры), несовершеннолетние, граждане с тяжелым материальным положением (получатели субсидий), неплательщики алиментов и так далее… Также прописано, что государство будет заниматься определением игорных зон, расписаны их параметры, – отмечает эксперт. – Но подобные инициативы в украинских реалиях будут упираться в практическую реализацию. У нас ведь строгость закона компенсируется невнятностью их выполнения", - заметил эксперт.

Александр Шубин также акцентирует, что Украина, как и многие страны, находится в режиме карантина. И даже до этого у нас не было огромных туристических потоков людей с большими средствами.

"Богатые украинцы, которые играли в казино за границей, продолжат это делать в Монако, Лас-Вегасе и где-то еще на высоком уровне. Есть сомнения, что в пятизвездочные отели и игровые зоны Украины хлынет поток иностранцев. Ведь для этого нужен серьезный сервис. Скорее, туда потянется категория украинцев с доходами средними и ниже среднего. То есть, часть этих доходов попадет не в кассы магазинов, кафе, сферы обслуживания, а в кассы игорных заведений, – считает эксперт. – Заведений, имеющих определенный серый контекст. Ведь ввиду их особенностей, усложнен контроль за оборотом денежных средств. Часть циркулирует нелегально".

Александр Шубин прогнозирует, что госбюджет получит определенную сумму за лицензии. При этом не уверен, что она будет достаточно большой, пока инфраструктура, имеющая отношение к игорному бизнесу, не станет высокоразвитой, подтянув в Украину игроков с серьезными капиталам.

"В то же время, обычный работяга, получив зарплату, теперь сможет отнести ее в казино. И будут ли эти средства надлежащим образом обложены налогами, попадут ли в белую экономику – большой вопрос", – подчеркивает эксперт, называя главным риском именно отвлечение легальных денежных средств (зарплат) в серую экономику.

Неофициальное обращение алкогольных напитков, психотропных средств и так далее – это, как правило, сопутствует игорному бизнесу, напоминает Александр Шубин.

"Человек приходит туда "развлекаться по полной". Сможет ли нынешний довольно слабый государственный аппарат (те же налоговая и таможня, которые не могут пока выполнить план поступлений в госбюджет) должным образом контролировать эти потоки? Смогут ли органы внутренних дел обеспечить контроль правильности проверки паспортов на входе (что предусмотрено законом)?" – задается эксперт вопросами.

Легальная система азартных игр хорошо работе в государствах с сильными органами правоприменения. Украина, увы, к таковым не относится, резюмирует Александр Шубин.

"Если ты не можешь контролировать те же проституцию, казино, канабис - их нужно легализировать"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий, который победил в голосовании "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", отмечает, что идеального закона, регулирующего сферу игорного бизнеса, у нас не было и не будет.

"Просто потому что – страна такая. Страна необязательного выполнения законов, – поясняет эксперт. – Но хорошо, что появился хоть такой. Это одно из немногих решений "зеленой власти", которое я поддерживаю. Считаю, что если ты не можешь контролировать (а у нас государство не могло и не может) те же проституцию, казино, канабис – их нужно легализовать. Выводить на свет, чтобы не "крышевали" всё это криминал, полиция, чиновники и так далее. Пусть хоть что-то приносит в казну. Ведь, по сути, все, кто хотел играть, играл и ранее, но – нелегально".

Разговоры об игромании (лудомании) Алексей Голобуцкий считает неуместными. По такому принципу, отмечает он, можно запрещать сигареты, алкоголь и так далее.

"В первое время, конечно, будет всплеск рассказов о том, что кто-то отнес в казино последнее, чтобы проиграть. Но потом это сойдет на нет, – считает политтехнолог. – Конечно, в законе много лазеек и люди знающие сумеют ими воспользоваться. Со временем попытаются как-то всё упорядочить. Впрочем, как я уже отмечал, мы живем в стране необязательно выполнения законов – и в этом главная беда".

"На данный момент говорить о каких-либо положительных эффектах от принятия закона крайне рано"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец подчеркивает, что принятие соответствующего закона еще не значит запуск игорного бизнеса как такового.

"Чтоб игорный бизнес полноценно заработал, должен появиться новый госорган – Комиссия по регулированию рынка азартных игр (председатель и пять членов). Именно эта Комиссия, согласно закону, будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль за деятельностью участников рынка, – отмечает юридический эксперт. – И пока есть вопросы к качественному составу данного регуляторного органа. Нет гарантии, что его не сформируют по принципу разделения финансовых потоков между политическими партиями".

По словам Ростислава Кравца, пока есть неясности и с тем, как будут определять игорные зоны, какие будут ставки налогов, что с созданием реестра лиц, которым ограничен доступ в казино.

"Если учесть такие лазейки как освобождение инвесторов, которые строят гостиницы, на 10 лет от уплаты за лицензии, то возникнет много вопросов о поступлении каких-либо средств в бюджет от этого вида бизнеса, – говорит эксперт. – В общем, на данный момент говорить о каких-либо положительных эффектах от принятия закона, равно как и об открытии игорного бизнеса в Украине – крайне рано", - подытожил Кравец.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как закон об игорном бизнесе будет работать в Украине во время кризиса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!