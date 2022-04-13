Закон о возвращении мужчин в Украину: какие сроки будут определены

Проект нового закона об обязательном возвращении в Украину мужчин после того, как было установлено военное положение, предусматривает, что их ответственность будет наступать после невыполнения тех его статей, где указаны сроки возвращения, которые конкретизируются в президентском указе.

Возвращение мужчин в Украину во время войны (фото из открытых источников)

Об этом рассказал один из разработчиков законопроекта № 7265 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Закона Украины "О правовом режиме военного положения", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время эфира информационного марафона.

Как конкретизировал чиновник, один из пунктов этого закона, который будет указан в президентском Указе и после этого будет утвержден парламентом, это — определение срока возвращения определенных граждан в Украину.

"Президент в своем указе, оценив угрозу и реальные потребности в мобилизационном человеческом ресурсе, может определить, что, например, резервисты или военнообязанные, подлежащие мобилизации в первую очередь, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней, подлежащие мобилизации во вторую очередь – в течение 30 дней, те, кто в третью – 60 дней. Это все должно быть прописано и такую возможность мы предусматриваем в законе", — пояснил автор этого законопроекта.

Федор Вениславский добавил, что уголовная ответственность наступит за нарушение пунктов документа по срокам возврата. Прописаны и конкретизированы такие требования в президентском Указе . Ответственность по новому законопроекту не наступит для граждан, которые, имея уважительные причины, не могут вернуться из-за границы или признаны непригодными для военной службы и не подлежат призыву во время мобилизации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о с емельное законодательство в период военного положения .

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