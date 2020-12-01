Закон о референдуме в Украине: выполнит ли Зеленский свое предвыборное обещание

В ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект президента Украины Владимира Зеленского о народовластии через референдум. Каковы шансы на его принятие? Какие есть риски в связи с его принятием? Ответ "Комментариям" дали эксперты. Фото: ОП

"Референдум рассматривается Офисом президента как инструмент борьбы со старыми элитами"

По мнению политолога Петра Охотина, сейчас у "Слуги народа" хорошее время для того, чтобы принять закон о референдуме.

"Во-первых, таким образом Зеленский и его партия воплотят предвыборные обещания, – поясняет эксперт. – Во-вторых, голоса за законопроект можно собрать, напомнив оппонентам их высказывания. Например, законопроект о референдуме Петр Порошенко обещал внести еще в далеком апреле 2014 года. А Юлия Тимошенко называла референдум инструментом настоящего волеизъявления, в частности, в вопросе о продаже земли. В-третьих, отношение населения к референдуму, по моему мнению, тестировалось опросом во время местных выборов".

Петр Охотин напоминает и результат опроса, проведенного группой "Рейтинг" 20-21 октября. Тогда 43% респондентов положительно отнеслись к идее президента провести всенародный опрос в день выборов, а 25% – отрицательно.

"Предполагаю, что референдум рассматривается Офисом президента как инструмент борьбы со старыми элитами. О том, что конфликт существует, свидетельствует, например, кризис с Конституционным судом, – отмечает политолог. – Иными словами, в случае, если судьи или депутаты будут пытаться противодействовать политике президента, он будет иметь конституционный рычаг влияния на ситуацию через референдум".

"Приняв президентский законопроект, депутаты в какой-то мере откроют и ящик Пандоры"

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что любой референдум в Украине — ящик Пандоры.

"Подтверждением этому служат два альтернативных варианта (Батькивщины и ОПЗЖ) законопроектов, поданных от депутатских фракций. Каждый из разработчиков прав по-своему. Анализировать каждый из документов уже не имеет смысла, хотя бы потому, что депутаты поддержали в первом чтении именно президентский вариант", – подчеркивает Александр Вербицкий.

По его мнению, есть основания полагать, что так парламентарии поступят и во втором чтении. И вот по каким причинам:

- документ в некоторой части сужает поле рассматриваемых вопросов и не касается бюджета и налогов;

- он переводит весь процесс голосования в е-поле (электронного голосования) то есть, сам процесс подготовки (даже по срокам — отводится 60 дней на сбор подписей) может затянуться, не говоря уже о цифровизации процесса голосования, то есть — технической стороне;

- документ, по сути, готовит е-голосование для других процессов, например – для следующих выборов: парламентских, президентских;

- проект не имеет решающего значения для местного самоуправления, так как, скорее всего, инициатором референдума будут выступать субъекты республиканского значения (политические партии и общественные организации, имеющие достаточно сил, средств и структуру, для организации сбора 3 миллионов подписей в 2/3 субъектов территорий страны);

- документ несет в себе не столько риски или положительные подвижки в сторону демократизации местного самоуправления, сколько фиксирует само наличие механизма и инструмента в руках общественности в лице её представителей.

"Таким образом, приняв президентский законопроект, депутаты в какой-то мере откроют и ящик Пандоры. Ведь референдумом смогут воспользоваться любые сколь-нибудь структурные организации – например, сама власть, или оппозиция, – подчеркивает Александр Вербицкий. – Вопрос в том, насколько сегодня референдум в каком-то виде нужен на государственном уровне. И до какой степени он необходим уровнем ниже — в самоуправлении".

Политконсультант считает, что вместе с законом о референдуме необходимо принимать пакет законов о местном самоуправлении — в части ответственности депутатов и фракций (и депутатских групп) за свою эффективную деятельность. А также за то, как депутаты работают с избирателями, для избирателей, как отчитываются перед ними за предполагаемые и принимаемые решения.

"И это еще не всё, потому что мы не говорили о полномочиях депутатов областных и районных советов в условиях свершившейся децентрализации. Вся власть и собственность переходит в ОТГ. Что и зачем в таком случае остается в районных и областных советах? – вопрошает Александр Вербицкий. – Предполагаемые решения, особенно на уровне самоуправления, могут вызывать (и зачастую вызывают) непонимание и критику избирателей. И могут становиться вопросами для рассмотрения на местных референдумах. И тогда мы понимаем, что принимая законопроект только для референдума на уровне государства — делается шаг вперед, но происходит топтание на месте".

Напомним, Украина отмечает годовщину провозглашения Акта независимости Украины. Опубликованы архивные фото со дня референдума.

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