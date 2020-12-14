За что голосуют в Раде: планы на неделю

Народные депутаты могут проголосовать на этой неделе за ряд важнейших законопроектов, включая госбюджет-2021. Эксперты проанализировали шансы документов на принятие.

"Самое ожидаемое голосование"

Во вторник, 15 декабря, в Верховной Раде ожидается очень интересный и напряженный день. По предварительной информации, запланировано рассмотрение ряда важных и крайне проблемных законопроектов, отмечает профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина.

"Это и госбюджет 2021, и продление спецстатуса Донбасса, и даже возвращение полномочий НАПК, – перечисляет эксперт. – Сложно представить, что рассмотрение этих вопросов возможно поместить в один пленарный день и даже пленарную неделю".

Голосование за бюджет — вопрос крайне проблематичный, уверена политолог. Об этом свидетельствует политическая практика, а также фрагментированный на основе бизнес-интересов состав монобольшинства.

Решение вопроса с возвращением полномочий НАПК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после скандального решения КСУ) также сопряжено с рядом трудностей.

"С одной стороны, стоит острая необходимость в возобновлении полномочий важного антикоррупционного органа и выполнении обязательств украинской стороны перед западными партнёрами в части проведения антикоррупционной политики, — поясняет Анна Малкина. – С другой стороны — стоит задача не усугублять конституционный кризис и не создавать прецедентов для нивелирования конституционных норм и решений высшего органа конституционного контроля — Конституционного Суда".

Самым ожидаемым, хоть и не бесконфликтным, может стать голосование за продление особенного статуса Донбасса, считает политолог.

"Тут речь идет не о принятии каких-то нововведений, а о пролонгации уже существующей нормы, которая в условиях подвижек в "Минском процессе" является логичной", – подчеркивает эксперт.

"Малая Конституция"

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала считает главным вопросом – бюджетный. И прогнозирует, что его таки примут.

"Бюджет называют еще малой Конституцией. Целый год стране придется жить по тем финансам, которые там прописали. Важно принять этот главный финансовый документ до нового года, — подчеркивает Виталий Бала. — Бюджет всегда принимался, учитывая "хотелки" финансово-промышленных групп. От этого нужно отходить. Потому что сейчас речь о выживании страны. Важнейшие моменты, которые там следует учесть, это вопрос войны (увеличение финансирования армии, военно-промышленного комплекса), экономики (чтобы не умерла, получила толчок к развитию), и медицины (в том числе заложить достаточно средств на вакцинацию). Именно на это должны идти основные средства, а не на президентскую администрацию или правоохранителей".

Директор АМС уверен: если бы в Украине существовала реальная политическая элита, мы бы не говорили на тему "примут — не примут бюджет". Тем более в такое кризисное время. Но такой элиты у нас, увы, нет. А договорняки и выбор в пользу личных, а не государственных интересов – есть. Потому и бюджет могут принимать с традиционными торгами.

"Возвращение полномочий НАПК (в части проверок е-деклараций) – это вопрос сотрудничества Украины с международными структурами. В первую очередь – обеспечивающими внешнее финансирование (МВФ и т.д.). Важно, чтобы мы выполняли свои обязательства, – подчеркивает Виталий Бала. – Своими недавними решениями Конституционный суд, с моей точки зрения, внес деструктив в ситуацию в стране. Конституционный кризис должен быть исправлен как можно скорее".

Что касается "особого статуса Донбасса", то закон нужно продлевать, уверен эксперт. Хоть сам подобный статус, по его словам, противоречит Конституции Украины.

"Формально нужно продлевать, чтобы не дать оппонентам обвинять нас, что мы не выполняем обязательства в рамках "Минска". Так что, думаю, продлят без проблем. Но нам нужно искать другой путь реинтеграции, новую повестку дня. Чтобы вопрос об "особом статусе" вообще не стоял", – считает Виталий Бала.

Как сообщал портал "Комментарии", во время пленарного заседания 3 декабря депутаты приняли закон о внутреннем водном транспорте (1182-1-д). Кроме того, они усилили парламентский контроль, одобрив законопроект № 4131. Ко всему прочему депутаты не забыли и о себе. Теперь они будут иметь помощников без высшего образования (согласно законопроекту № 3644-д), а также сняли ограничения, которые предусматривались при приеме на работу на государственную службу (законопроект № 4096).





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