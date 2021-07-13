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Юлия Тимошенко не дала принять в парламенте законопроект о легализации медицинской марихуаны

Легализация медицинского канабиса в Украине пока откладывается

сегодня, 19:50
Автор:

Андрей Ройко

Законопроект №5596, которым в Украине планировалось легализовать использование, выращивание и оборот медицинского канабиса, не был поддержан Верховной Радой. Сегодня, 13 июля, за него народные избранники отдали только 184 голоса при необходимом количестве в 226.

Юлия Тимошенко не дала принять в парламенте законопроект о легализации медицинской марихуаны

Законопроект по легализации медицинского каннабиса не поддержала Верховная Рада, фото из открытых источников

Свой проект закона по регулированию обращения конопли представила нардеп Ольга Стефанишина. Свой альтернативный проект по легализации марихуаны доложил нардеп Андрей Холодов.

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий доложил решение комитета, который рекомендует принять законопроект №5596 за основу.

Однако, эти законопроекты получили сокрушительную критику от многих нардепов. В частности, депутаты отмечали, что изменение законодательства направлено не на улучшение состояния тяжелобольных, которые уже получают наркотические средства, а "для легализации наркотиков на украинской земле", — рассказали в пресс-центре Верховной Рады.

В то же время, собственный корреспондент издания "Комментарии" в стенах ВР сообщила, что больше всех старалась уменьшить количество голосов "за" законопроект по легализации марихуаны лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко — "сбивая голоса". Что в конце концов ей удалось. "За" проголосовали 152 нардепа от "Слуги народа", 18 — из "Голоса", по 7 голосов отдали фракции "За будущее" и "Европейская солидарность". После такого "провала" законопроект №5596 вернули на доработку его инициаторам, за что "высказались" 240 народных избранников.

Вчера свою позицию и позицию своей фракции относительно голосования за законопроект №5596 представил на брифинге председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.


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Источник: comments.ua; https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/212196.html
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