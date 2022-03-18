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Всемирный банк выделит 100 млн долларов для студентов: в Раде рассказали, куда пойдут деньги

Юлия Гришина рассказала, куда уйдут деньги

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Всемирного банка выделят нашей стране 100 миллионов долларов для выплат стипендий для студентов отечественных вузов. Это новая составляющая совместного проекта украинского МОН и Всемирного банка по возмещению бюджетных расходов правительства в высшем образовании. Об этом сообщают во Всемирном банке.

Всемирный банк выделит 100 млн долларов для студентов: в Раде рассказали, куда пойдут деньги

Юлия Гришина (фото из открытых источников)

Глава подкомитета по вопросам высшего образования, нардеп Юлия Гришина рассказала, куда именно направят деньги. По ее словам, средства Всемирного банка позволят выплатить академические стипендии 172 тысячам студентов и социальные стипендии 50 тысячам представителей стипендиальных программ в текущем учебном году. С началом нападения России многие семьи уже не могут поддержать материально получение образования своими детьми. Эти государственные стипендии – это дополнительный источник дохода для студентов, в частности, выходцев из бедных семей.

Гришина еще сообщила, что недавно парламент принял законопроект № 7133, дающий гарантии педагогам по работе и бесперебойные выплаты зарплат, а молодежи, которая учится в вузах – выплаты стипендий и обеспечение общежитиями.

"Закон предусматривает, что студентам, работникам учебных заведений, научных учреждений, в том числе тем, что были вынуждены временно сменить место жительства из-за войны, гарантируется: образовательный процесс в дистанционной или в любой другой безопасной форме; сохранение места работы, среднего заработка, выплата стипендии и других выплат, предусмотренных законодательством; место жительства (пансион, общежитие) и в случае необходимости – обеспечение питанием", – завершила глава парламентского подкомитета.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что мировой банк выделил Украине 300 млн долларов на соцподдержку населения.


 


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Источник: https://www.facebook.com/WorldBankUkraine/posts/pfbid0ykqKEfzvYCYjTiJMZ9rBjVew8d7a51hhZXUGnhQZ1SCy63c5Pzmb1UHJUCkxff9Wl
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