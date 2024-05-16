Всех работников в ТЦК: нардеп рассказал, что изменится для руководителей предприятий с 18 мая

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Кравцев Сергей
С 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК). Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Киев24" сделал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, сейчас юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК перекладывается на руководителя предприятия.
При этом парламентарий уточнил, что никто пока не может сказать, как все это будет выглядеть на практике. Ведь постановление Кабинета министров – это одно, а как оно может быть реализовано – совсем другое.
Он добавил, если работники предприятий не приходят в ТЦК, тогда на это предприятие, на это должностное лицо накладывается административная ответственность.
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