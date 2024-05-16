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Всех работников в ТЦК: нардеп рассказал, что изменится для руководителей предприятий с 18 мая

18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, согласно ему, в течение двух месяцев все военнообязанные должны обновить свои данные

сегодня, 07:55
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Кравцев Сергей
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С 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК). Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Киев24" сделал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Всех работников в ТЦК: нардеп рассказал, что изменится для руководителей предприятий с 18 мая

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"До 18 мая работает такой механизм: руководитель издает приказ об оповещении работника и может этот приказ, кстати, отправить в ТЦК. Таким образом он снимает с себя ответственность – то есть дальше руководитель не отвечает, будет ли военнообязанный работник идти в ТЦК или нет. Он свою часть юридического вопроса выполнил – оповестил военнообязанного работника, издав приказ", – объяснил он.

По его словам, сейчас юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК перекладывается на руководителя предприятия.

При этом парламентарий уточнил, что никто пока не может сказать, как все это будет выглядеть на практике. Ведь постановление Кабинета министров – это одно, а как оно может быть реализовано – совсем другое. 

"Я думаю, какие-то дополнительные механизмы дорабатывать и разрабатывать. Но учитывая то, что я сейчас вижу перед собой, я думаю, что юридически это будет перекладывание ответственности на руководителя. Условно говоря, когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, руководитель будет обязан выдать эти повестки под роспись и обеспечить явку военнообязанных работников в соответствующий центр комплектации", – отметил политик. 

Он добавил, если работники предприятий не приходят в ТЦК, тогда на это предприятие, на это должностное лицо накладывается административная ответственность.

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